Gıdada 2020'de fiyatı en fazla artan ürün "hazır sütlü tatlılar", en fazla düşen "limon" oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gıdada 2020'de fiyatı en fazla artan ürün "hazır sütlü tatlılar", en fazla düşen "limon" oldu

04.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:47
Gıdada 2020'de fiyatı en fazla artan ürün

Gıdada geçen yıl en yüksek fiyat artışı yüzde 674,4 ile "hazır sütlü tatlılar"da olurken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 8,08 ile limonda gerçekleşti.

Gıdada geçen yıl en yüksek fiyat artışı yüzde 674,4 ile "hazır sütlü tatlılar"da olurken, en fazla fiyat düşüşü yüzde 8,08 ile limonda gerçekleşti.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Aralık 2020'de yıllık enflasyon yüzde 14,60 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıllık değişim gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 20,61, alkollü içecekler ve tütün grubunda yüzde 0,65 olarak hesaplandı.

Geçen yıl bir önceki yıla göre 120 gıda ürününün fiyatında artış görüldü, 5 ürünün fiyatı azaldı.

Söz konusu dönemde fiyatı en çok artan ürün yüzde 674,4 ile hazır sütlü tatlılar oldu. Bu ürünün kilogram fiyatı 20 liraya yaklaştı. Hazır sütlü tatlıları yaklaşık yüzde 100,9 ile karnabahar, yüzde 83,9 ile ıspanak, yüzde 82,2 ile yumurta, yüzde 70,8 ile portakal, yüzde 63,5 ile pırasa ve yüzde 60,4 ile mercimek izledi.

Kıvırcıkta yaklaşık yüzde 59,9, kırmızı lahanada yüzde 57,6, kabak çekirdeğinde yüzde 52,6, patlıcanda yüzde 52,07, ayçiçeği yağında yüzde 51,8, mısırözü yağında yüzde 50, kabakta yüzde 49,3, çarliston biberde yüzde 49,1 fiyat artışı oldu.

Bu dönemde domates fiyatları yüzde 42,2, süt fiyatları yüzde 2,5 ve kuzu eti yüzde 21,2 yükseldi.

En fazla fiyat düşüşü limonda görüldü

Bu dönemde dış ticaretinde düzenlemeler yapılan limon fiyatı ise yüzde 8,08 azaldı. Limonu yüzde 4,5 ile ayran, yüzde 4,14 ile Antep fıstığı, yüzde 1,6 ile yoğurt izledi.

Öte yandan bir önceki yılın zam şampiyonu olan sarımsağın fiyatı ise geçen yıl yüzde 0,7 düşüş gösterdi.

2020'de fiyatı en fazla artan ilk 10 ürün şöyle:

Ürün20192020Yüzde değişim
Hazır Sütlü Tatlılar2,576319,9518674,44
Karnabahar3,41566,8603100,85
Ispanak3,19055,867983,92
Yumurta0,51630,940582,16
Portakal3,57176,099670,78
Pırasa3,08455,044063,53
Mercimek7,211211,567760,41
Kıvırcık2,72604,360259,95
Kırmızı Lahana2,52863,985257,60
Kabak Çekirdeği38,916459,396452,63
2020'de fiyatı en fazla düşen ilk 5 ürün ise şöyle:

Ürün20192020Yüzde değişim
Sarımsak37,209336,9411-0,72
Yoğurt6,50736,4064-1,55
Antep fıstığı110,6104106,0352-4,14
Ayran 4,08353,9013-4,46
Limon4,79524,4075-8,08

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Donald Trump Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Bülent Ersoy Seren Serengil Yılmaz Erdoğan
Spor Can Bartu Fatih Terim Samet Aybaba Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Kasım Silah Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gıdada 2020'de fiyatı en fazla artan ürün "hazır sütlü tatlılar", en fazla düşen "limon" oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 11:50:28. #1.14#
title