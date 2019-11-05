05.11.2019 17:12 | Son Güncelleme: 05.11.2019 17:12

Bursa Büyükşehir Belediyesinin de paydaşları arasında yer aldığı ve 2 yıl süren "Gıda Zincirindeki Hasat Sonrası Kayıpları Azaltmak için Yenilikçi Yaklaşımlar Projesi"nin final konferansıyla sona erdiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü koordinatörlüğünde, Bursa Büyükşehir Belediyesi TARIM A.Ş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Bursa Ticaret Borsası, İspanya Zaragoza Teknoloji Merkezi, Avusturya Viyana Üniversitesi ve Romanya Galati Üniversitesi ile birlikte sunulan, Avrupa Komisyonunca desteklenen proje sona erdi.

Yaklaşık 2 yıl süren projenin final konferansı, Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Gen Bankası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda, projede elde ettikleri verileri değerlendiren Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Yıldıray İstanbullu, proje kapsamında oluşturulan Uzaktan Eğitim Modülü ile 34 ülkeden bin 200 kişiye eğitim verildiğini ifade etti. Türkiye'de hasat sonrası kayıplara yüzde 30'ların üzerinde olduğunu belirten İstanbullu, bu kayıpların ancak Ar-Ge, inovasyon ve eğitim çalışmalarıyla azaltılabileceğini vurguladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dünyanın büyük bir pazar olduğunu, Türkiye'nin 2023 için 500 milyar dolar ihracat hedefinin sadece daha fazla üretimle sağlanamayacağını, kaliteli üretim ve kayıpların azaltılmasının şart olduğunu ifade etti. Bursa'nın birçok özelliğinin yanında aynı zamanda bir tarım kenti olduğunu belirten Aktaş, "Bursa'nın tarımsal gelirlerinin de artırılmasını arzu ediyoruz. Bunun için de hasat sonrası kayıpların en aza indirilmesi gerekiyor. Çünkü bu kayıplarla birlikte bütün emekler heba oluyor. Artık babadan kalma yöntemlerle para kazanma devri bitti. Eğitimle Daha kaliteli üreteceğiz ve kayıpları en aza indireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hamit Aygül ise hasat sonrası kayıpların yüzde 202ler seviyesine inmesiyle bile dünyada açlık sorununun kalmayacağına değindi.



Proje paydaşlarından Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı da Türkiye'de hasat sonrası ortaya çıkan 26 milyon tonluk kaybın 125 milyar liraya denk geldiğini hatırlatarak, kayıplara önlemenin önemini vurguladı.

Toplantının sonunda projeye katılan öğrencilere sertifikaları protokol üyeleri tarafından takdime edildi.

Kaynak: AA