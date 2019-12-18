Gıda zehirlenmesi şüphesi
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Gıda zehirlenmesi şüphesi

Esenyurt'taki bir ortaokulda bazı öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

18.12.2019 23:05 | Son Güncelleme: 18.12.2019 23:07

'taki bir ortaokulda bazı öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tevfikbey Ortaokulu öğrencileri, evlerinden getirdikleri yiyecek ve içeceklerle Haftası etkinliği gerçekleştirdi.

Programdan sonra bazı öğrencilerin rahatsızlanması üzerine okul yönetimi sağlık ekiplerine verdi.

Öğrenciler, ilk müdahalenin ardından Avcılar Murat Kölük ile Esenyurt devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaklaşık 10 öğrencinin tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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: Gıda zehirlenmesi şüphesi
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