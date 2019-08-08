Gıda zehirlenmesi şüphesi

08.08.2019 14:45

Karabük'te rahatsızlanan 22 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, kentte faaliyet gösteren bazı fabrikalarda çalışan işçilerle bir spor kulübünün futbolcularının da aralarında bulunduğu 22 kişi, bulantı ve kusma şikayetiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Tedaviye alınan 22 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hastane Başhekimi İsmail Haskul, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun gıda zehirlenmesi gibi durduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Neye bağlı olduğu konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Yenilmiş bir gıda maddesine bağlı olabileceği gibi içilen suyla da alakalı olabilir. Konuyla ilgili ilimizdeki müdürlüklerimiz gerekli numuneleri alarak incelemeleri yapıyorlar. Durumu ağır olan hastamız söz konusu değil. Ayaktan tedavileri gerçekleştiriliyor. Hasta sayısında artış olma ihtimali var."

Kaynak: AA