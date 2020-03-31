Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gıda yardımı ne zaman? İstanbul gıda yardımı
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İstanbul Valisi, Koronavirüs, İstanbul, Ekonomi, Güncel

Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gıda yardımı ne zaman? İstanbul gıda yardımı

Gıda yardımı başladı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Vefa Hareketi kapsamında koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için gıda yardım hizmeti başladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, gıda yardımı başvurusunda bulunanlara gıda yardımı yapılacağını açıkladı. Peki, İstanbul gıda yardımı 2020 ne zaman?

31.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:48
Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gıda yardımı ne zaman? İstanbul gıda yardımı

Kimler gıda yardımı alabilir? Covid-19 salgını sebebiyle en çok tehlikede olan yaş grubu 65 ve üstü yaştaki vatandaşların evden çıkmaları sınırlandırıldı. İstanbul Valiliği ise evden çıkamayanlar için gıda yardımı başlattı. İstanbul için gıda yardımı Pazartesi itibariyle başlamış oldu. Gıda yardımı nasıl alınır, başvurusu nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

İstanbul Valisi Yerlikaya, maddi durumu iyi olmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için Vefa hareketi adında bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Buna bağlı olarak ilk etapta yardıma ihtiyacı olan toplam 53 bin dosya tespit edildi.

GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

65 yaş ve üzeri vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarında destek olan İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçede kaymakamlıklar ve belediyeler ile Vefa Sosyal Destek hareketi sürdürülüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerini arayarak taleplerini dilegetirebilecekler. 22 Mart tarihinden bugüne kadar toplam yaklaşık 73 bin çağrı aldıklarını dile getiren Vali Yerlikaya bu çağrıların 65 binden fazlasının taleplerinin yerine getirildiğini belirtti.

KİMLER GIDA YARDIMI ALABİLİR?

Koronavirüs nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve ronik rahatsızlıkları olup da maddi durumu iyi olmayan kişilerin market-gıda ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla İstanbul Valiliği gıda yadımı kampanyası düzenliyor.

Öğrenciler, kimsesiz olan kişiler, aş evleri, hayır kurumları erzak yardımı alabilir. Burada en önemli nokta ise belli bir gelir düzeyinin altında olmaktır. Bunun için belediyelerden söz konusu belgeyi almak gereklidir. Belediye ekipleri tarafından yürütülen inceleme işlemleri sonrası erzak yardımı yapılabilir.

GIDA YARDIMI BAŞLADI MI?

Vefa Sosyal Destek hareketinin bir parçası olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan gıda kolileri 30 Mart Pazartesi günü teslim edilmeye başladı. Toplam 333 bin gıda kolisinin Getir firması üzerinden öncelikle 65 yaş üstü ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımı yapılacak.

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