Gıda yardım başvurusu nasıl yapılır? 168 Gıda yardım başvurusu yapma! Kızılay market yardımı! Gıda yardım başvuru işlemleri!
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Kızılay, Güncel

Gıda yardım başvurusu nasıl yapılır? 168 Gıda yardım başvurusu yapma! Kızılay market yardımı! Gıda yardım başvuru işlemleri!

Corona önlemleri kapsamında devlet yardımlarını genişletiyor. Bunlardan bir tanesi Kızılay gıda yardımı. Kızılay vatandaşlara kod göndererek zincir marketlerden yardımlarını almalarını sağlayacak.

21.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:12
Gıda yardım başvurusu nasıl yapılır? 168 Gıda yardım başvurusu yapma! Kızılay market yardımı! Gıda yardım başvuru işlemleri!

Koronavirüs nedeniyle zor günler yaşayan vatandaşlar için devlet gereken önlemleri almaya devam ediyor. Son olarak alınan önlemlerdne biri Kızılay gıda yardım desteği. Kızılay ihtiyaç sahibi olan vatandaşların telefonlarına kod gönderilerek zincir marketlerden gidip gıda yardımını almalarını salayacak. Maske dağıtımı gibi kod ile gerçekleşecek olan işlem ile ilgili merak edilenler haberimizde.

TÜRK KIZILAY GIDA YARDIMI

Ramazan ayı için 207 Milyon TL'yi aşkın bir yardım planlaması yapan Türk Kızılay, ihtiyaç sahiplerine yapacağı nakit yardımları yenilikçi bir modelle hayata geçirecek. Kızılay, yardım alacak kişilerin telefonlarına bir SMS kodu gönderecek ve o kişiler belirlenen zincir marketlerden kendileri için ayrılmış tutar kadar alışveriş yapabilecek.

"Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna" sloganıyla başlattığı kampanya ileRamazan yardımlarını açıklayan ve yaklaşık 207 Milyon TL'lik bir bütçe planlaması ile 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, bu Ramazan'da da ihtilaç sahiplerini yalnız bırakmamakta kararlı. Kızılay gıda yardımlarıyla 350.000 aileye destek olacak. Diğer işbirlikleriyle de 60 bin aileye ulaşılacak. 4 kişilik bir aile için planlanan bu çalışma ile toplamda yaklaşık 1.6 milyon kişiye ulaşılmış olacak.

Gıda yardım başvurusu nasıl yapılır? 168 Gıda yardım başvurusu yapma! Kızılay market yardımı! Gıda yardım başvurusu işlemleri!
KIZILAY GIDA YARDIMI

Kızılay, gıda yardımlarını hayata geçirirken gelenekselleşen gıda kolisinin yanı sıra bu Ramazan'da yenilikçi bir modeli uygulamaya başlayacak. Gıda yardımı alacak olan vatandaşların cep telefonlarına bir SMS doğrulama kodu gönderilerek, belirlenmiş zincir marketlerden dilediklerini alma şansı verilecek.

Vatandaşların kendi ihtiyacı olan gıdayı alması sağlanacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Klasik yardım modellerimizin yanı sıra su sene hayata geçirdiğimiz yenilikçi bir modelle ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olacağız. Belirlediğimiz vatandaşlarımızın cep telefonlarına göndereceğimiz kısa mesajla indirim marketlerden alışveriş yapabilecekleri nakit yüklemeler yapacağız. Yani vatandaşımızın cep telefonuna bir kısa mesaj gelecek ve bu kısa mesajdaki sanal alışveriş koduyla beraber belirteceğimiz indirim marketlerine gittiklerinde ve bu kodu gösterdiklerinde kredi kartı kullanıyor gibi harcamalarını yapabilecekleri bir işlem olacak. Bildireceğimiz marketler ülkenin tamamına, bütün mahallelerimize yayılmış olan indirim marketlerinden oluşacak. Operasyonel süreci de kolaylaştıracağımız bu çerçevedeki yardım çalışmamızla, vatandaşlarımızın kendi ihtiyacı olan gıda harcamalarını yapmasını sağlayacağız.Koronavirüs önlemleri çerçevesinde evlerinden çıkamayan veya markete gitme imkanı olmayan vatandaşlarımız için de gıda kolisi şeklinde yapılacak olan yardımlarımızı şubelerimiz aracılığıyla ulaştıracağız." dedi.

Hayırseverler, 75 TL ve 120 TL değerindeki gıda paketi bağışlarını Kızılay'ın internet sitesi üzerinden yapabilecekleri gibi Kızılay Genel Merkezi ile Şube ve Temsilcilikleri üzerinden de bizzat yapabilecek.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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