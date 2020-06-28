Gıda ve yem denetimlerinde 82 bin lira ceza kesildi DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mayıs ayında Alo 174 şikayet hattına gelen şikayetler kapsamında il genelinde gıda ve yem denetimleri gerçekleştirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Mayıs ayında Alo 174 şikayet hattına gelen şikayetler kapsamında il genelinde gıda ve yem denetimleri gerçekleştirdi. Mevzuata aykırı olan firmalara 82 bin 41 lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvenilir Gıda konusunda gelen talepleri karşılamak ve şikayetleri değerlendirmek için Türkiye genelinde başlattığı Alo 174 Gıda Hattı Düzce'de vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Düzce'de Mayıs ayı içerisinde Alo 174 gıda hattına gelen 16 şikayet ekipler tarafından incelendi. İncelemeler sonrasında 16 gıda işletmesine 82 bin 41 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler Mayıs ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 405, yem satışı yapan işyerlerinde 34 olmak üzere toplam 439 denetim gerçekleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA