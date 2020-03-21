Gıda ve içecekte üretim ve dağıtım faaliyetleri 'tüm hızıyla' sürüyor
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, "Gıda ve içecek ürünlerinin üretim ve dağıtım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.
21.03.2020 14:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:34
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, "Gıda ve içecek ürünlerinin üretim ve dağıtım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Perakende zincirinde, stoklarda bir sıkıntı bulunmuyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com