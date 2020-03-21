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Toprak Mahsulleri Ofisi, Bekir Pakdemirli, Türkiye, Ekonomi

Gıda ve içecekte üretim ve dağıtım faaliyetleri "tüm hızıyla" sürüyor

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, Türkiye'de sokağa çıkma veya karantina gibi uygulamaların bulunmadığını belirterek, "Gıda ve içecek ürünlerinin üretim ve dağıtım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.

21.03.2020 10:44 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:44
Gıda ve içecekte üretim ve dağıtım faaliyetleri

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Duruk, Türkiye'de sokağa çıkma veya karantina gibi uygulamaların bulunmadığını belirterek, "Gıda ve içecek ürünlerinin üretim ve dağıtım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Perakende zincirinde bir sıkıntı bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olan Duruk, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşların son zamanda yoğun bir şekilde gıda ve içecek alışverişine yöneldiğini anımsattı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) stoklarında besici, yetiştirici, sanayici ve tüketicinin ihtiyacını karşılayacak yeterli miktarda ürün bulunduğuna yönelik açıklamalarını hatırlatan Duruk, tüketicilerden alışverişlerini "rafları boşaltacak" kadar abartmamaları gerektiğini vurguladı.

Duruk, "Türkiye'de hayat devam ediyor, sokağa çıkma veya karantina gibi uygulamalar yok. Gıda ve içecek ürünlerinin üretim ve dağıtım faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor. Perakende zincirinde, stoklarda bir sıkıntı bulunmuyor." açıklamasında bulundu.

Güncel ticari hayatın devam ettiğini, mevcut stokların yeterli olduğunu, bir sıkıntı yaşanmayacağını vurgulayan Duruk, Türkiye'nin potansiyelinin bu süreci atlatabilecek seviyede olduğunu anlattı.

Duruk, gıda stoku yapmanın insanların psikolojisini bozacağını belirterek, tüketicilerin gerekli tedbirleri alarak istediği zaman alışveriş için dışarı çıkabileceğini bildirdi.

"Gıda ve içecek üretimine tüm hijyen önlemleri alındı"

Duruk, gıda ve içecekte üretim miktarlarının düşmediğini kaydederek, dışarıda tüketilen ürünlerin artık evde tüketildiğini ifade etti.

Gereksiz panik yapmanın doğru olmadığını yineleyen Duruk, "Türkiye'de her ne kadar Avrupa'daki, batıdaki gibi yağmalamaları, izdihamları görmesek de nadiren panik yapanları görüyoruz. Türk insanı daha aklı selim, sağduyulu, doğru hareket ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Duruk, gıda ve içecek markalarının salgınla mücadele kapsamında hijyen önlemlerini aldıklarını belirterek, markaların alınan önlemlerle üretimini sürdürmesinin perakende zincirinin kırılmamasını sağlayacağını bildirdi.

Salgının bir an önce kontrol altına alınması ve aşısının veya ilacının bulunması temennisinde bulunan Duruk, güncel hayata bir an tedbirli bir şekilde dönülmesi ve ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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