Gıda ve gastronomi sektörü WorldFood İstanbul Fuarı'nda buluşuyor

Perakende zincirleri, içecek, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, yaş sebze-meyve, deniz ürünleri, dondurulmuş ürünler, temel gıdalar ve yağlar, şekerli mamuller, unlu mamuller, hububat ve kuruyemiş gibi başlıklarda pek çok marka ve üretici Fuar'da olacak.

2018 yılında 29 ülkeden 430 katılımcı, 133 ülkeden 16.085 ziyaretçiye ev sahipliği yapan 27. WorldFood İstanbul, 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında 4 gün süresince gıda sektöründeki temsilcileri ağırlamaya hazırlanıyor. Fuar, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), TÜGİDER (Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği), PAKDER (Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşletme ve Paketleme Sanayicileri Derneği), İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği, ETÜDER ( Ev Dışı Tüketim TedarikçileriDerneği, MARSAP (Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu), PLAT (Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği) ve Aşçılar Derneği tarafından destekleniyor.

27. WorldFood İstanbul Fuarı için heyecanlı olduklarını dile getiren ITE Group Türkiye Bölge Direktörü Kemal Ülgen, "27 yıldır düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz WorldFood İstanbul Fuarı'nda her geçen yıl daha çok katılımcı ile yol almaktan dolayı mutluyuz. Bu yıl gıda sektörünün önde gelen markaları ile gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile yine katılımcıların ve ziyaretçilerin çok memnun kalacağı bir fuar düzenleyeceğiz. Bu sene İstanbul İhracatçı Birlikleri ile düzenlediğimiz ve ayrıca T.C Ticaret Bakanlığı tarafından organize edilen; sektör oyuncularına yeni alım, iş, iş geliştirme ve ortaklık fırsatları sunan Alım Heyeti Programları ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yabancı birçok ülkeden 200'ün üzerinde yerli ve yabancı profesyonel alıcıyı WorldFood İstanbul kapsamında ağırlayacağız" şeklinde görüşlerini paylaştı. Sözlerine Fuar'a ilişkin değerlendirmeler ile devam eden Ülgen, "Gıda sektörünü enine boyuna WorldFood İstanbul Fuarı'nda ele alacağız. Sektörde ilerleme kaydeden veya durağanlaşan tüm noktaları, sektörde yer alan markalar, akademisyenler ve karar vericiler ile birlikte değerlendirmeyi hedefliyoruz. Gıda sektörünün uzun vadede kalkınması adına gerçekleştireceğimiz panel ve seminerler ile sektöre ışık tutacağımıza inancımız tam" dedi.

Dünyada hızla gelişmeye devam eden gıda ürünleri ve gıda teknolojileri sektörlerini aynı çatı altında bir araya getiren WorldFood Istanbul Fuarı, yeni iş fırsatları ve iş birlikleri için platform oluşturmanın yanı sıra konferanslarla da sektöre bilgi akışını sağlamayı amaçlıyor. Fuar'da ayrıca Türkiye'nin en önemli şefleri workshopları ve tadım şovlarıyla yer alacak.

Fuar'da "S¸efin En I·yi Tabagˆı" Yarıs¸ması ile en iyi ve en yaratıcı tabaklar o¨du¨llendirilecek

Türkiye ayağının World Gourmet Society iş birliği, Aşçılar Derneği, Favori Lezzetler ve Gastronomi Turizmi Derneği desteğiyle WorldFood İstanbul kapsamında düzenlendiği "S¸efin En I·yi Tabagˆı" yarışması ile Türkiye'nin dört bir yanından katılım gösterecek şefler en iyi ve en yaratıcı tabakları sunmaküzere kıyasıya rekabet içerisinde olacaklar.

Şeflerin hünerlerini sergileyeceği, yerel lezzetler ile kendi tarzlarını sunacağı yarışmada,seçilecek videolar arasından belirlenecek finalistler tabaklarını 27. WorldFood İstanbul Fuarı kapsamında binlerce ziyaretçi ile buluşturacak. Türkiye "Şefin En İyi Tabağı Yarışması" kazananı WorldFood İstanbul'da gerçekleşecek seremonide madalyasını alacak ve global yarışmaya doğrudan katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: Bültenler