Gıda ürünü bulunan buzdolabına girip, video paylaşan pazarcıya suç duyurusu (2)

BAKANLIKTAN AÇIKLAMATarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Konya'da, pazarcının gıda ürününün bulunduğu buzdolabının içine girerek videosunu paylaşmasına ilişkin açıklama yapıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan, Konya'da, pazarcının gıda ürününün bulunduğu buzdolabının içine girerek videosunu paylaşmasına ilişkin açıklama yapıldı. Olay yeri tespiti yapılması adına söz konusu işletmeye gidildiği, işletmenin Konya'nın Karatay ilçesi Melike Hatun Çarşısı'nda bulunan gıda satış işletmesi olduğu belirtildi. Açıklamada, "İşletmenin 'Yazıcıoğlu Gıda' adlı işletme olduğu tespit edilmiştir. Çevreden edinilen bilgiye göre ihbara konu fiili gerçekleştiren kişinin iş yeri sahibi veya çalışanı olmadığı, işletme karşısındaki manav tezgahında çalışan bir kişi olduğu bilgisine ulaşıldı" denildi.

İşletmede resmi kontrol yapıldığı kaydedilerek, "İl Müdürlüğümüz ve Karatay İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol ekiplerince söz konusu işletmede resmi kontrol yapılmıştır. İhbara konu sosyal medya görüntülerinden, olayın 5996 saylı kanunun 29'uncu maddenin ikinci fıkrası gereğince Bakanlık tarafından belirlenen hijyen esaslarına aykırılık oluşturduğundan dolayı aynı kanunun 41'inci maddesi birinci fıkrası (a) bendine göre idari yaptırım uygulanmıştır (6 bin 77 TL). Söz konusu soğutucu dolabın temizliği ve dezenfeksiyonu işletmeye yaptırılmıştır" ifadesine yer verildi. İŞLETME VE SAHİBİ VE ŞÜPHELİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAKSuç duyurusunda bulunulacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca olay esnasında soğutucu dolapta bulunan ve dökme olarak satışa sunulan ürünler yediemine alınarak satıştan alıkonulmuştur. 5996 sayılı Kanunun 40 maddesi 1'inci fıkra (a) bendine göre kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak şekilde piyasaya ürün arz edilmesine sebep olacağı değerlendirildiğinden dolayı konuyla ilgili olarak işletme sahibi ve olayı gerçekleştiren şahıs hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca Karatay İlçe Müdürlüğümüz gıda kontrol ekiplerince olayın gerçekleştiği Melike Hatun Çarşısı'ndaki diğer işletmelerde 5996 sayılı kanun kapsamında resmi kontrolleri yapılmıştır."

Şaduman UNUTMAT/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz