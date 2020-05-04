“Gıda üretiminin artırılması şart”

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, açıklanan Nisan 2020 enflasyon rakamlarının, gıda üretimini artırmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.