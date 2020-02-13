Gıda üretim işletmeleri denetlendi
Haberler » Güncel » Gıda üretim işletmeleri denetlendi - Haber

Gıda üretim işletmeleri denetlendi

Süleymanpaşa'da faaliyet gösteren gıda üretim işletmeleri denetlendi.

13.02.2020 09:54 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:56
Gıda üretim işletmeleri denetlendi

'da faaliyet gösteren gıda üretim işletmeleri denetlendi. Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar'ın himayesinde gerçekleşen denetimde, işletmelerin ruhsat ve izin belgeleri ile üretim tesisleri incelendi.


Süleymanpaşa Belediyesi ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan Toptancılar Sitesi'nde faaliyet gösteren gıda üretim işletmeleri denetlendi. Ekipler tarafından işletmelerin ruhsat ve izin belgeleri incelenerek üretim tesisleri gezildi.


Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, halk sağlığının korunmasına yönelik rutin olarak gerçekleştirilen denetimlerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler