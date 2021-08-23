Gıda üreten işletmeler mercek altında
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Gıda üreten işletmeler mercek altında

Gıda üreten işletmeler mercek altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tekirdağ il genelinde gıda ve hazır yemek üretimi yapan işletmeler mercek altına alınarak çeşitli denetimler yapılıyor.

Tekirdağ il genelinde gıda ve hazır yemek üretimi yapan işletmeler mercek altına alınarak çeşitli denetimler yapılıyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Süleymanpaşa ilçesinde faaliyet gösteren et ve et ürünleri üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Ziyaret ve incelemede firma yetkilileri tarafından işletmelerin üretim aşamaları ve ürünleri hakkında bilgiler verildi.

Hayrabolu ilçesinde peynir ve peynir çeşitleri üreten işletmeler ile takviye edici gıda üretimi yapan işletmede de incelemeler yapılırken, işletmedeki üretim hakkında bilgiler alındı. Çorlu ilçesinde ise faaliyet gösteren çikolata ve çikolata ürünleri üretim işletmesi ile bitkisel çay, kahve ürünleri ve baharat ürünleri paketleme işletmesinde denetimler yapılırken, İl Müdürü Öcal, son olarak Muratlı İlçesindeki hazır yemek (Tabldot) işletmesini ziyaret ederek, üretimleri yerinde gördü. - TEKİRDAĞ

Gıda üreten işletmeler mercek altında
Gıda üreten işletmeler mercek altında
Gıda üreten işletmeler mercek altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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