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Bayrampaşa, Ekonomi

Gıda toptancılarından vatandaşa "panik yapmayın" uyarısı

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların marketlerdeki ürünlere akın etmesine Rami Kuru Gıda Toptancıları Hali esnafından 'sakin olun' çağrısı geldi.

19.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 15:35
Gıda toptancılarından vatandaşa

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle vatandaşların marketlerdeki ürünlere akın etmesine Rami Kuru Gıda Toptancıları Hali esnafından 'sakin olun' çağrısı geldi.

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve son 1 haftadır ülkemizde de görülen yeni tip korona virüsün (Covid-19) vatandaşlarda oluşturduğu panik nedeniyle marketlerde raflar boşaldı. Özellikle kuru gıda ve temizlik ürünlerine yönelen vatandaşlar fazladan alışveriş yapınca marketlerde ürün bulmak zorlaştı. Bayrampaşa'da bulunan Rami Kuru Gıda Toptancıları Hali'nde gıda toptancıları vatandaşların paniğe kapılmamalarını söyledi. Hal esnafı kuru gıdada ellerinde yeterince stok olduğunu ve herkesin ihtiyacı kadar alması gerektiğini ifade etti.

"Stok problemi yok kimsede"

İnsanların sakin olup hayatlarına devam etmeleri gerektiğini dile getiren esnaf Osman Çakıl, "25 senelik esnafız burada. Boşuna panik yapıyorlar. Mal bol ve herkesin depoları dolu. Türk milleti olarak bir türlü bu paniği yenemedik. Millet rahat olsun. Rami Hali'nde bütün depolar dolu. Herkes sakin olsun. Normal hayatını devam ettirsin. Stok problemi yok kimsede. İstediği kadar mal alabilirler. Büyük marketlerde kalabalık şekilde hücum ettikleri için öyle oldu. Mahalle bakkalları dolu. İstediği bakkalda alışveriş yapabilirler. Hiçbir problem yok" diye konuştu.

"Vatandaşların sakin olması lazım"

Panik yapacak bir durumun olmadığını söyleyen esnaf Orhan Akkaya, "Burada da aynı şekilde boşalttılar. İnsanlarda panik var. Buradaki her ürün insanlara yeter. Stoklarda sıkıntı yok ama insanlar delicesine alışveriş yapıyor, anlamsızca alıyor. İhtiyacı olmayanı da alıyor. Onun için izdiham oluyor. Stok var. Bizim sattıklarımızda sıkıntı yok. Bakliyatta ve kuru gıda da sıkıntı yok. Aşırı talep olduğunda fabrikalardan mal gelme sıkıntısı var. Vatandaşların sakin olması lazım. Devlet her şeye sahip çıkıyor zaten. Paniğe gerek yok. Paniklik bir durum yok çünkü " dedi.

"Ben evime günlük ne alıyorsam yine onu alıyorum"

Vatandaşların marketlere aşırı yüklenip yanlış yaptığını ifade eden Meliha Karadeniz isimli bir vatandaş, "Ben bu durumun yanlış olduğunu düşünüyorum. İnsan olarak böyle marketlere akın etmemiz iyi bir şey değil. Evimizdekiler yeter. Yeteri kadar alalım. Fazlası da yazık günah. Ben evime günlük ne alıyorsam yine onu alıyorum. Vatandaşlar aşırı yüklendi. Yanlış yaptık. Televizyonda 'makarnaya boğarız' diye konuşuyorlar. Stok var yani. Her şeyimiz var diyorlar. Biz onu duyduğumuz halde yine akın ediyoruz. Ben hiçbir şey almadım evime. Elimi sabunluyorum, abdestimi alıyorum. Elimden gelen bu. Kolonya bile almadım ben evime. Ben Akciğer Embolisi hastasıyım. Ayağımdaki damar tıkandı, ciğerime pıhtı attı. Ona rağmen temizliğime dikkat edip, Allah'a güveniyorum. Halde her şey var. Ben aramıyorum. Aradığımı da buluyorum. Her şeyimiz bol var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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