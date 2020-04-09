“Gıda ticaretinde ortaya çıkan aksaklıklar günlük yaşamı etkileyecek” BALKANTÜRKSİAD Gıda Tarım Hayvancılık Çalışma Grubu Başkanı Sabriye Şen, gıda ticaretinde ortaya çıkan aksaklıkların, ithalat ve ihracata dayalı ekonomilerdeki etkisinin önümüzdeki aylarda daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarak, günlük yaşamamızı etkileyeceğini söyledi.

BALKANTÜRKSİAD Gıda Tarım Hayvancılık Çalışma Grubu Başkanı Sabriye Şen, gıda ticaretinde ortaya çıkan aksaklıkların, ithalat ve ihracata dayalı ekonomilerdeki etkisinin önümüzdeki aylarda daha belirgin bir şekilde ortaya çıkarak, günlük yaşamamızı etkileyeceğini söyledi. Kaynak: Dunya.com