Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler yapan teklif TBMM'de AK Parti milletvekilleri, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol üretimi ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığının...

AK Parti milletvekilleri, tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmelerinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi, alkol üretimi ve satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, yerli tütün kullanım oranının yüzde 30'a çıkarılması, taklit ve tağşiş yapılmış ürünleri üreten, piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını içeren kanun teklifini, Meclis Başkanlığına sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin detaylarını, Meclis'te gazetecilerle paylaştı.

Kanun teklifinin 34 maddeden oluştuğunu belirten Muş, düzenlemenin tarım ve ormancılıkla ilgili olduğunu söyledi.

Teklifle, orman arazilerinde bozuk zeminler ve alanların hem ekonomiye hem doğaya kazandırılması için bu bölgelerde tıbbi aromatik bitki üretiminin önünü açacaklarını kaydeden Muş, "Sahipli arazilerde izin alınmadan ağaç kesimiyle alakalı para cezası uygulaması vardı. Araziler sahipli olsa dahi 5 metreküpe kadar izinsiz bir ağaç kesimi yapılması durumunda 5 metreküpe kadar 500 TL, bundan sonraki her bir metreküp içinse 100 TL para cezası uygulaması getiriyoruz. Amacımız; sahipli arazi de olsa yapılacak olan ağaç kesiminin ilgili kurumlardan izin alınmak suretiyle yapılmasını temin etmektir." diye konuştu.

Makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkolün üretimi, tanıtımıyla alakalı denetimin Tarım ve Orman Bakanlığına alınacağını dile getiren Muş, bakanlık izni olmadan makaron, sigara filtresi, sigara kağıdı ile alakalı işletme kuran işletenlere önemli yaptırımlar getireceklerini, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile 5 ile 10 bin gün arasında adli para cezası uygulanacağını bildirdi.

Muş, iş yeri belgesinde makaron ve sigara filtresi satışı izni bulunmayanlara, bakanlıktan uygunluk belgesi almadan sigara filtresi üretenlere ve satanlara, internet, televizyon ve telefon üzerinden etil alkol, metanol, makaron, sarmalı kıyılmış tütün ve yaprak sigara satışı yapanlara çeşitli idari yaptırımlar getirileceğini açıklayan Muş, amaçlarının, satış ve pazarlamanın denetiminin sağlanması, illegal satışın önüne geçilmesi olduğunu vurguladı.

Türkiye'de üretim yapan sigara firmalarının, kullandıkları tütünün belli bir kısmının Türkiye'den olduğunu, belli bir kısmının da yurt dışından getirildiğine dikkati çeken Muş, "Burada faaliyet gösteren sigara firmalarına, kullandıkları tütünün yüzde 30'unu Türkiye'de üretim zorunluluğu getiriyoruz. Bu yüzde 30, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yüzde 45'e kadar çıkartılabilecektir." dedi.

Hobi bahçesi uyarısı

Hobi bahçeleri olarak bilinen birinci sınıf tarım arazilerine yapılan ve hiçbir izni olmayan yapıların son dönemde artış gösterdiğine işaret eden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşlarımıza seslenmek istiyoruz; hobi bahçesi adı altında izinsiz, ruhsatsız, plansız, programsız herhangi bir yapı almamalarını rica ediyoruz. Hobi bahçesi adı altında tarım arazilerine yapılan bu yapıların denetimiyle alakalı cezalar artırılmaktadır. Bin TL'den az olmamak üzere bir ceza ile her metrekare için 10 TL ceza kesilecektir. Eğer bu yapıdaki aykırılıklar vatandaş tarafından giderilirse ve buralar yıkılırsa, tarım toprağı tekrar eski haline getirilirse süreç bu şekilde kapanacaktır. Getirilmemesi halinde iki aylık beklemeden sonra bu cezalar üç kat artırılarak tekrar uygulanacaktır. Bunların yıkımıyla alakalı belediye ve il özel idareleri devreye gireceklerdir. Tarım Bakanlığının da bu anlamda aldığı yetkiler bulunmaktadır. Bunların büyük ova olarak tabir ettiğimiz ve Tarım Bakanlığı tarafından tescil edilmiş alanlarda yapılması halinde cezaların tamamı iki katı olarak uygulanacaktır. Amacımız 83 milyonun geleceği için büyük önem taşıyan tarım arazilerinin korunmasını sağlamaktır."

"İzin alınan amaç dışında bir kullanıma asla müsaade edilmeyecek"

Tarım amaçlı projelere aykırılıkların tespiti halinde de aynı mekanizmanın işleyeceğini dile getiren Muş, izni tarımsal tesis olarak alınarak, fabrikaya kiraya verilen ya da plaza yapılan yerlerin tespiti halinde aynı mekanizmanın işleyeceğini vurguladı.

Tarım arazilerinin dışına çıkarılmasında fayda görülüyorsa çeşitli kurumlardan izin alınabildiğini anımsatan Muş, ancak izin alınan amacın dışında farklı kullanımları gördüklerini anlattı. Muş, "İzin alınan amaç dışında bir kullanıma asla müsaade edilmeyecek. Her amaç değişikliği için tekrar Tarım Bakanlığından ve ilgili kamu idarelerinden izin alınmasını zorunlu hale getiriyoruz." diye konuştu.

"5 ila 10 yıl faaliyetten men edilecek"

Tağşişli ve taklitli ürünlerle ilgili yaptırımları ağırlaştıracaklarını belirten Muş, teklifle, 27 bin 877 lira olan idari para cezasını, 50 bin liradan 500 bin liraya kadar çıkartılabileceğini bildirdi.

Muş, bu fiillerin iki yıl içinde tekrarı halinde kişilerin, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile 5 ila 10 yıl faaliyetten men edileceklerini vurgulayarak, bu ürünlerin üretiminde yer alan herkesin kusuru oranında cezalandırılacağını söyledi.

Vatandaşların sağlığını tehlikeye sokacak ürünleri üreten, pazarlayanlarla ilgili 3 yıl içinde bunun tekrarlanması halinde 5 yıldan 10 yıla kadar faaliyetten men edileceğini kaydeden Muş, gıda güvenliği hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunanlara 20 bin ile 50 bin lira arasında para cezasının öngörüldüğünü ifade etti.

"Yaptırım, izinsiz olarak ticari faaliyette bulunanlara yönelik"

İstihdam paketine ilişkin çalışmanın ne zaman Meclise sunulacağının sorulması üzerine Muş, "Çeşitli çalışmalarımız sürüyor. Yeni vereceğimiz tekliflerimiz de var. İstihdamla alakalı çalışmalarımız tamamlandığında onu sizlerle paylaşırız. Şu an itibariyle tamamlanmış ve Meclis Başkanlığına sunacak aşamada değiliz." karşılığını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tütün düzenlemesine yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine ise Muş, şu yanıtı verdi:

"Kemal Bey'in verdiği bilgide bir eksiklik var. Kendisi şunu söylüyor; 'Vatandaş gidip tütün aldı, bunu sardı, bundan dolayı ceza yiyecekler.' Böyle bir şey söz konusu değil. İzinsiz olarak ticari faaliyette bulunanlara yönelik bir yaptırım söz konusu. Bu kanun zaten 3 yıl önce çıkmıştı. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giriyor. Bir kişi gidip, boş bir makaronu alıp içini tütünle doldurup piyasaya izinsiz olarak satıyorsa bunlarla ilgili bir cezai yaptırım var. Vatandaş, içmek için tüketiyorsa, kendisi kullanım için yapıyorsa bunlarda herhangi bir ceza söz konusu değil."

Türkiye'de faaliyet gösteren 3 büyük sigara fabrikası bulunduğuna işaret eden Muş, "Bunlar çiftçilerimizle sözleşmeli üretime geçeceklerdi. İstedikleri tütünle alakalı çiftçilerimizle sözleşme yapıp bu tütün çiftçiler tarafından üretilecektir. Bu anlamda üreticilerimize ciddi bir alan oluşturmuş olacağız." dedi.

"Türkiye açısından çok tehlikelidir"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "kente özgü bayrak ve para" açıklamalarına yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Muş, şunları kaydetti:

"Bunu son derece sakıncalı ve tehlikeli bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. İzmir'in ayrı bir bayrak, bir para birimi demek... Bunlar egemenliğin simgeleridir. Siz ayrı bir bayrak ve paraya sahipseniz orası egemen bir bölgedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 81 vilayetten oluşan ve bir tek devletimiz, bir tek bayrağımız var. Bu tip söylemlerin Türkiye'ye hiçbir faydası olmaz. Bu açıklamalar, Türkiye'yi çok farklı yerlere götürür. Maalesef bu açıklamaları üzülerek takip ediyoruz. Bir sinsi planın tezahürü olarak değerlendiriyoruz. Açıklamayı İzmir Belediye Başkanının yapmasının tesadüf olmadığı kanaatindeyiz. Türkiye'mizin bir bölgesiyle alakalı bölücü terör örgütünün sinsi planları vardır. Onların bir paçavrası vardır. CHP'nin bu tip söylemleri ifade etmesi HDP'nin bu sinsi planlarının meşrulaştırılması olarak görmekteyiz. Kesinlikle tasvip etmiyoruz. Çok tehlikeli olarak görmekteyiz.

CHP'nin, HDP'nin söylemlerini meşrulaştırma adına İzmir ilini bu anlamda seçmiş olması, bu açıklamaları yapmış olması çok talihsizdir. Türkiye açısından çok tehlikelidir. Bunların ülkeye hiçbir faydası olmaz. CHP yönetiminin bu konuda derhal tedbir alması gerektiği kanaatindeyiz. Eğer CHP yönetimi bu açıklamalarla alakalı herhangi bir tedbir almıyorsa, herhangi bir uygulamada, müeyyidede bulunmuyorsa HDP'nin sinsi planlarına, Türkiye'nin ana muhalefet partisinin hizmet ettiğini ve bu birlikteliğin pekiştirilmesi adına atılan bir adım olarak değerlendiriyoruz. Ama karşılarında bunlar bizi bulacaklardır. Buna asla müsaade edemeyiz."

Muş, bir soru üzerine barolarla ilgili çalışmaların yürüdüğünü bildirerek, "Arkadaşlarımız çalışmaları son kerteye getirdiler. Muhtemelen çok kısa bir zaman içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

Kaynak: AA