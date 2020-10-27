Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, "Hükümetimiz ne pahasına olursa olsun üretimi desteklemeye devam edecektir.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, "Hükümetimiz ne pahasına olursa olsun üretimi desteklemeye devam edecektir. Dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreçte dahi devletimizin bütün kaynakları üretim için seferber edilmiştir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Teklifin ikinci bölümü üzerine söz alan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Pandemi sürecinde bütün dünyanın üzerine titrediği tarım kesiminin yok sayıldığını iddia ederek, yeni ve milli bir tarım politikası oluşturulmasını önerdi.

Tarımsal üretim için kullanılan mazotta ÖTV'yi kaldırmayı tavsiye eden Ataş, çiftçinin tarımda kullandığı elektrikte indirimli tarifeye gidilmesi, çiftçilerin tarım kredi kooperatiflerine ve bankalara olan borçlarını faizsiz, uzun vadeli yapılandırılması gerektiğini savundu.

Çiftçiye doğrudan etki etmeyecek düzenlemeler yerine, çiftçinin beklentilerini karşılayacak düzenlemeler yaparak tarımın hak ettiği yere getirilmesi gerektiğini dile getiren Ataş, "Doğru politikalarla doğru planlama ve bakış açısıyla tarımı ayağa kaldıralım. Tarım, krizde olan ekonomi için tünelin ucundaki ışıktır." diye konuştu.

"Hem tarım arazilerinin bölünmesini hem de amaç dışı kullanımı önlemeliyiz"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, teklifin ikinci bölümünde tarım arazilerinin bölünmesinin önlenmesi konusunda maddeler olduğunu, MHP'nin tarım arazilerinin bölünmesine karşı olduğunu söyledi.

Mevcut tarım arazilerini korumanın yanı sıra yeni tarım arazilerinin de edinilmesi gerektiğini kaydeden Aycan, "Hem tarım arazilerinin bölünmesini hem de amaç dışı kullanımı önlememiz gerekiyor." ifadesini kullandı.

Tarım arazilerinde modern sulama sistemlerinin önemine işaret eden Aycan, modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için yapılacak desteklemeleri doğru ve yerinde bulduklarını belirtti.

Şehir merkezlerinde belediye zabıtalarına da tekrar gıda denetim yetkisinin verilmesini önerdiklerini kaydeden Aycan, "Özellikle perakende satışta mutlaka zabıtalar da devreye girmelidir ve böylece daha etkin bir gıda denetimi yapmamız da mümkün olacaktır." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un açıklamalarına işaret eden Aycan, "Macron'un, Fransa'nın, beraberinde Avrupa'daki özellikle Hollanda ve Avusturya'nın dinimize, Peygamberimize, devletimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptığı saldırıları nefretle kınıyorum ve aklını başına almaya davet ediyorum. Türk düşmanlığının, Türkiye düşmanlığının, İslam düşmanlığının körüklenmesinin kimseye yararı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları Oruç, Hatay, Adana ve Mersin'de çıkan orman yangınlara işaret ederek, "Orman yangınlarının en temel sebebi sermayeye, maden şirketlerine, inşaata yer açmak, ruhsatlar vermeyi meşrulaştırmakken bir yandan ama Hatay'daki yangını çok daha farklı ele almak, orada neler oluyor, siyaseten ne amaçlanıyor, bu konuyla ilgili de oranın vatandaşları kaygılı. Bizler de büyük bir kaygı taşımaktayız." diye konuştu.

"Gelin çiftçinin borcunu silin"

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, iktidarın mutsuz bir çiftçi kitlesi yarattığını iddia ederek, çiftçinin artık üretim yapmak istemediğini savundu.

Çiftçinin borcunu değil ancak faizini ödeyebildiğini kaydeden Gaytancıoğlu, "Ben beklerdim ki tarım torba yasasında 'Biz çiftçinin borcunu nasıl yapılandıracağız?' Bunu konuşalım. Çiftçi, traktörünü ipotek ederek borcunu ödüyor." dedi.

Gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'inin çiftçiye destek olarak verilmesi noktasında çıkan yasa üzerinde uzlaşı sağlandığını hatırlatan Gaytancıoğlu, "Siz, hiçbir zaman vermediniz. Biz, size rakamlarıyla hesapladık. Çiftçiye 175 milyar lira borcunuz var. Alacağınız da aşağı yukarı 160 milyar lira kredi borcu. Gelin bu borcu silin. Madem bir torba yasa çıkartıyorsunuz amacına ulaşsın." diye konuştu.

"Bu yasa teklifi ile üretime omuz verilmiş olacak"

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru, AK Parti hükümetlerinin üretime değer verdiğini belirterek, "Bu yasa teklifi ile yaşanması muhtemel sorunların önüne geçilecek. Üretime omuz verilmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu kanun teklifinin Adana için büyük önem taşıdığına dikkati çeken Doğru, Karataş İlçesinde Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesinin kurulacağını bildirdi.

Proje ile toprak havuzlarda tarla balıkçılığı yapılarak, atıl olan alanların değerlendirileceğini anlatan Doğru, en az 250'si su ürünleri mühendisi olmak üzere yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Tam kapasite ile çalıştığında yıllık 35 bin ton üretimle yaklaşık 2,5 milyar lira katma değer oluşturacağını bildiren Doğru, Karataş ilçesinde kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi alanının yaklaşık yüzde 60'ının toprak havuzlardan oluşacağını açıkladı.

Hükümetin ne pahasına olursa olsun üretimi desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Doğru, "Dünyanın içinden geçmekte olduğu bu zorlu süreçte dahi devletimiz bütün kaynakları üretim için seferber edilmiştir. AK Parti hükümetleri olarak üretimi teşvik etmek ve üreticiyi desteklemek adına hiçbir konuda elimizi taşın altına koymaktan çekinmiyor ve aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. " diye konuştu.

Teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz