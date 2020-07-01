Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Tarım Komisyonunda
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Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Tarım Komisyonunda

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'de 2002'ye kadar yıllık 120 bin hektar tarım arazisinin tarım dışına çıkarıldığını belirterek, "Bunu şu anda 10 bin hektarın altına düşürmüş vaziyetteyiz.

Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Tarım Komisyonunda
01.07.2020 13:35 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:38

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye'de 2002'ye kadar yıllık 120 bin hektar tarım arazisinin tarım dışına çıkarıldığını belirterek, "Bunu şu anda 10 bin hektarın altına düşürmüş vaziyetteyiz." dedi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç başkanlığında toplandı.

Komisyonda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Gıda, Tarım ve Orman Alanında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor.

Milletvekilleri, imar planlarında tarımsal niteliği korunacak alan olarak ayrılan yerler ile kamu yararı kararı alınarak tarım dışı amaçla kullanım izni verilen yerlerin, yeniden izin alınmaksızın bu amaç dışında kullanılamaması, planlanamaması ancak yerleşim alanlarının gelişim alanı ihtiyaçlarını karşılamak için izin verilerek planlanan alanlarda yeniden izin şartı aranmamasına ilişkin madde üzerinde değerlendirmelerde bulundu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, kamu yararının, kamulaştırma ile aynı anlamı taşıdığını savunarak, kamunun bu konuda net bir tutum sergilemesi gerektiğini söyledi.

"Kamu yararı" adı altında doğanın, tarım alanlarının tahrip edildiğini öne süren Sarıbal, "Cehenneme giden yollar iyilik taşlarıyla döşenir misali, kamu yararı iyilik taşlarıyla bizi cehenneme gönderiyor. Tarım alanları, ormanlar oradan yağmalanıyor. Kamu yararı meselesini gerçekten kamucu bir yaklaşımla değerlendirmek gerekir." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, tarım alanları ile özellikle sanayileşmenin, konut noktasında sıkışma ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye'de 2002'ye kadar yıllık 120 bin hektar tarım arazisinin, tarım dışına çıkarıldığını, bu rakamın 18 yılda 60 bin hektara düştüğünü vurgulayan Metin, bunun, son 3 yılda "büyük ova" kararından sonra da 20 bin hektara indiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin hassasiyeti, bu konudaki sıkı duruşuyla, tarım dışına çıkarılan tarım arazisinin şu anda 10 bin hektarın altına düşürüldüğünü dikkati çeken Metin, "120 bin hektardan 10 bin hektarın altına düşürmüş vaziyetteyiz. Bakanlık olarak sayın milletvekillerimizin hassasiyeti noktasında aynı kaygıyla hareket ediyor olmamız bizim açımızdan büyük bir mutluluk. Amacımız şu; belediyeler bizden rekreasyon alanı diye izin alıyor ama daha sonra orayı ticaretle, konuta dönüştürüyor. Bu noktada alınan iznin, izne uygun şekilde değerlendirilmesi noktasında bir farklılık olursa bu farklılığa engel olmak için yeniden izin müessesesi getirdik." dedi.

Teklifin görüşmeleri, 23. madde üzerinden devam ediyor.

Kaynak: AA

Manşet

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