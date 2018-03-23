Gıda, Tarım ve Hayvancılıkta Dünyanın Sayılı Ülkeleri Arasındayız"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Zaman zaman zorluklarımız olsa da biz gıda, tarım ve hayvancılıkta gerçekten Avrupa'nın değil, dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Daha hızlı bir şekilde gelişeceğiz.

Gıda, Tarım ve Hayvancılıkta Dünyanın Sayılı Ülkeleri Arasındayız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "Zaman zaman zorluklarımız olsa da biz gıda, tarım ve hayvancılıkta gerçekten Avrupa'nın değil, dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. Daha hızlı bir şekilde gelişeceğiz." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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