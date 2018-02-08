Karabük İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından "Gıda Tarım ve Hayvancılık Sektörü İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Müdürlük toplantı salonunda yapılan toplantıya, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Mustafa Şahin, müdür yardımcıları, ilçe müdürleri katıldı.

Özlü, toplantıda yaptığı konuşmada, beraberindeki yöneticilerle birlikte sorunları yerinde dinlemek istediklerini belirtti.

Çiftçilerin sıkıntılarını yerinde dinlemek istediklerini, talepleri ve çözümlerin not alarak kısa sürede çözülmesi için çalışacaklarını kaydetti.