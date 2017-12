Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müsteşarı Tunç: "Tarıma Elverişli Alanlar Etkin Kullanılacak"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç, Kırşehir'de çeşitli ziyaretlerde bulundu ve açılış programına katıldı.



Kırşehir Valiliğini ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müsteşarı Tunç, Vali Necati Şentürk ile bir süre görüştü. Müsteşar Tunç, hayvan varlığı ve besicilikte ülkemizin gelişen illerinin başında Kırşehir'in geldiğini söyledi.



Kırşehir'in büyük hayvan besiciliğinde en hızlı yükselen ve kapasitesini en çok büyüten il olduğunu belirten Tunç, "Sahip olduğumuz tarıma elverişli bütün arazileri, meraları ve sulama kaynaklarını en iyi ve etkin bir şekilde kullanarak ülkemizde tarım ve hayvancılığı geliştirip ihracatı artırmak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak en büyük amacımızdır. Hayvancılığın gelişmesi adına Bakanlığımızın çeşitli projeleri ve destek sistemleri mevcut. Kırşehir'de son yıllarda hayvancılık konusunda önemli gelişmeler yaşandı. Hayvan varlığıyla ve besicilikte Kırşehir, ülkemizin gelişen illerinden başında geliyor. Mera yetiştiriciliği illeri arasında yer alan Kırşehir'de hayvan alımında yüzde 30 hibe desteği veriyoruz. Hayvancılığın yapılması için yem bitkisi desteklerini arttırdık. Yem bitkisi tohumu üretimine yüzde 100 destek veriyoruz.



Hayvancılık ve ette ihracatı artırmak hedeflerimizin başında geliyor. Bugün katılacağımız koç dağıtım programı, küçükbaş hayvancılığın gelişmesi için önemli bir faaliyettir. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz et entegre tesisi de Kırşehir'e hayırlı olsun. Kırşehir'e böyle bir tesisin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.



Vali Şentürk ise Kırşehir'in son zamanlarda hayvancılık bakımından ülkemizde adını duyuran bir il haline geldiğini ifade etti. Kırşehir'in gelişen hayvancılık sektörünün sürdürülebilir olmasının önemine değinen Vali Şentürk, "Anadolu toprakları bitkileriyle, iklimiyle hayvancılığa çok müsait. İlimizde hayvancılığı geliştirmek için büyük çabalarımız var. Mera hayvancılığına en uygun hayvan koyundur. Bundan dolayı meralarımızı korumalıyız. Devletimiz hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza gereken desteği vermektedir. Müsteşarımız da Kırşehir'e birçok müjdeyle geldi.



Tarım ve hayvancılıkta marka kent olan Kırşehir, gelecekte de marka değerini üstüne koyarak koruyacak; tarım ve hayvancılığın ülkemizdeki merkezi olacaktır" diye konuştu.



Valilik ziyaretinin ardından Tunç, Kırşehir Ticaret Borsası Canlı Hayvan Satış Salonunda düzenlenen damızlık koç dağıtım törenine katıldı. 120 adet koçun dağıtımı çekilişle çiftçilere yapıldı. Müsteşar Tunç'un katıldığı program Nidanur Et Entegre Tesisi'nin açılışı ile sona erdi. - KIRŞEHİR