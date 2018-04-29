Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Açıklama Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Şırnak'ta dün yaptığı konuşmanın bir haber ajansı tarafından çarpıtılarak verildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fakıbaba'nın dün Şırnak'ta AK Parti Şırnak İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Siyaset Akademisi'nde yaptığı konuşmanın, bir haber ajansı tarafından 'Bakan Fakıbaba Şırnak'ta özeleştiri yaptı' başlığıyla, Bakan'ın sözlerinin sadece bir kısmına yer verilerek haberleştirilmesi üzerine bazı internet medyasında ve bugünkü bazı gazetelerde konunun bu minvalde çarpıtılarak kullanıldığı ifade edildi.

Fakıbaba'nın konuşmasında, sorumluluk sahibi bir devlet adamı ve o bölgenin hassas bir insanı olarak geçmiş yıllarda ortaya konulan bazı yönetim yaklaşımlarına dikkati çektiği ve bir gerçeğe parmak bastığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sayın Bakan, bir dönem halktan kopuk, halka üstten bakan uygulamalardan dolayı devletle halk arasındaki iletişimin bozulduğunu ve halkın devletten yüz çevirdiğini, bunun da devlet adına bir özeleştiri olması gerektiğini belirtmektedir. 15 yıldır AK Parti iktidarıyla beraber bu anlayışın değiştiğini, devletin halkın hizmetkarı ve yöneticilerin de halkın emrinde olduğunu özellikle vurgulamaktadır. Hal böyleyken, konunun tamamen çarpıtılarak AK Parti döneminde halktan uzaklaşıldığı ve halkın AK Parti'ye yüz çevirdiğine ilişkin çarpıtmalar asla kabul edilemez. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik, maksadını aşan bu tür çarpıtma haberlerin takipçisi olacağımızı belirtir, konunun bu çerçevede değerlendirilmesi hususunu basın kuruluşlarımızın dikkatine sunarız."