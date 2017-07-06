Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Etçi Damızlık Tavuk" Projesine İlişkin, "Dünyada...

IHAAW115001-GEN/06-07-2017



- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Etçi Damızlık Tavuk" projesine ilişkin, "Dünyada tavuk üretimi hattında Almanya, Amerika ve Fransa'dan sonra Türkiye 4'üncü hat oldu" dedi. 06.07.2017 11: 50: 01 TSI

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