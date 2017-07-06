Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Etçi Damızlık Tavuk" Projesine İlişkin, "Dünyada...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Etçi Damızlık Tavuk" Projesine İlişkin, "Dünyada...

IHAAW115001-GEN/06-07-2017 - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Etçi Damızlık Tavuk" projesine ilişkin, "Dünyada tavuk üretimi hattında Almanya, Amerika ve Fransa’dan sonra Türkiye 4’üncü hat oldu" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik,

IHAAW115001-GEN/06-07-2017

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Etçi Damızlık Tavuk" projesine ilişkin, "Dünyada tavuk üretimi hattında Almanya, Amerika ve Fransa'dan sonra Türkiye 4'üncü hat oldu" dedi. 06.07.2017 11: 50: 01 TSI
NNNN - ANKARA