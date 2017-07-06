Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kurban Bayramı'nda Dişi Hayvan Satışının...

IHAAW113749-EKO/06-07-2017 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kurban Bayramı’nda dişi hayvan satışının olmayacağını belirterek, "Dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek, bu konuda kararımız kesindir" dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kurban Bayramı'nda Dişi Hayvan Satışının...

IHAAW113749-EKO/06-07-2017

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kurban Bayramı'nda dişi hayvan satışının olmayacağını belirterek, "Dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek, bu konuda kararımız kesindir" dedi. 06.07.2017 11: 37: 49 TSI
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