Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kurban Bayramı'nda Dişi Hayvan Satışının...
IHAAW113749-EKO/06-07-2017 - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kurban Bayramı’nda dişi hayvan satışının olmayacağını belirterek, "Dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek, bu konuda kararımız kesindir" dedi.
IHAAW113749-EKO/06-07-2017
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kurban Bayramı'nda dişi hayvan satışının olmayacağını belirterek, "Dişi hayvan kurban pazarlarına girmeyecek, bu konuda kararımız kesindir" dedi. 06.07.2017 11: 37: 49 TSI
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