Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Antalya'da

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya'daki şiddetli yağış ve fırtınaya ilişkin, "Bakanlar Kuruluna çok teferruatlı, güzel bir rapor hazırlayacağız. Sizin mağduriyetinizi gidermek için elimizden geleni yapacağız." dedi.



Antalya'da temaslarını sürdüren Fakıbaba, Kumluca ilçesinde düzenlenen "5'inci Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri Fuarı"nın (DOMATEXPO) ardından sebze ve meyve paketleme tesisini ziyaret etti.



Firma sahibinden ihraç edilen ürünler hakkında bilgi alan Bakan Fakıbaba, Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve beraberindekilerle tohum ve fide üretimi yapılan tesisleri gezdi, üniteleri inceledi.



Bombus arılarıyla üretim yapılan seraları da gezen Ahmet Eşref Fakıbaba, ikram edilen domatesin doğal ve çok lezzetli olduğunu, Antalya'nın bu alanda başarılı olduğunu söyledi.



Daha sonra Finike ilçesine geçen Fakıbaba, Kum Mahallesi'nde hortum nedeniyle kırılan 25-30 yıllık portakal ağaçlarının bulunduğu bahçeyi gezdi.



Bahçe sahibi Salih Kolsuz'a geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Fakıbaba, "Bakanlar Kuruluna çok teferruatlı, güzel bir rapor hazırlayacağız. Sizin mağduriyetinizi gidermek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Ardından Demre ilçesine giden Fakıbaba, Beymelek Mahallesi'nde hortum ve şiddetli yağış nedeniyle büyük hasar gören seraları gezdi, yıkılan evlerin enkazını inceledi.



Ahmet Eşref Fakıbaba, incelemelerinin ardından helikopterle Antalya'ya hareket etti.