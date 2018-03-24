Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Bolvadin Alkaloid Fabrikasının üretimine ilişkin "Biz burada yapılan ham maddeden daha fazla para kazanalım istiyoruz. Katma değerini niye biz kazanmayalım da başkaları kazansın. Bu ham madde üreten fabrikayı ilaç üretir hale getirmek için sayın milletvekillerimiz artık gerekli bakanlıklarımızla görüşecekler." dedi.

Bakan Fakıbaba, Toprak Mahsulleri Ofisine ait Bolvadin Alkaloid Fabrikası ziyaretinde yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın en önemli gıda, tarım ve hayvancılık merkezlerinden biri olmaya ilerlediğini söyledi.

Afyonkarahisar'da 2 bin dönümlük bir alanda hayvancılık merkezi ile 2 bin dönümlük manda merkezi yapılacağını dile getiren Fakıbaba, şöyle konuştu:



"Bolvadin'deki Alkaloid fabrikasına iyi ki gelmişim. Burada morfin ve türevleri ham madde olarak üretiliyor. Biz burada yapılan ham maddeden daha fazla para kazanalım istiyoruz. Katma değerini niye biz kazanmayalım da başkaları kazansın. Bu ham madde üreten fabrikayı ilaç üretir hale getirmek için sayın milletvekillerimiz artık gerekli bakanlıklarımızla görüşecekler. Bana görev düştüğünde de ben onlarla beraber olacağım. Afyonkarahisarımıza hayırlı uğurlu olsun."

"Gerekli yatırım yapılacak"

Fakıbaba, ilaç üretiminin sadece Sağlık Bakanlığını değil pek çok bakanlığı doğrudan ilgilendirdiğini dile getirdi.

Bütün bakanlıklara çağrıda bulunduğunu aktaran Fakıbaba, "Niçin olmasın? Yani Bolvadin'de Alkoloid Fabrikası gibi mükemmel bir tesis varken, böyle bir para kazanma durumu varken, niye başkası bu katma değeri kazansın. Neden Türkiye kazanmasın. Bu konuda gerekse özel sektörle ortaklaşa, gerekiyorsa da TMO tek başına gerekli yatırımı yapacaktır." diye konuştu.



Bakan Fakıbaba, daha sonra Bolvadin'de 'Birlikte Üretim Projesi' uygulayacak Kemerkaya köyünü ziyaret etti.