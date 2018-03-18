Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "15 Temmuz'a bakın nelerden nerelere geldik. Neredeyse ülke dağılıyordu, gidiyorduk, parçalanıyorduk. Ama önce Allah'ın sayesinde sonra sizlerin sayesinde biz tankların karşısına çıkabildik. Onun için bu gücümüz ve kuvvetimiz var." diye konuştu

Bakan Fakıbaba, Turhal ilçesine bağlı Tatlıcak köyünde "Talebe Göre Birlikte Üretelim Projesi"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Tokat'ta bu projeyi başlattıklarını söyleyen Fakıbaba, projenin faydalı olacağına yürekten inandığını vurguladı.

"Artık Türkiye'de yeni şeyler yapmak lazım. Tek başınıza değil de birlikte üretmemiz lazım." diyen Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Birlikte sesimizi çıkarmamız lazım. Birlikte bu işleri halletmemiz lazım. Bu bağlamda Tarım Bakanı olarak her zaman emrinizdeyim. Allah'ın izniyle Tarım Kredi, Et Süt Kurumu ile TMO ile Tarım Bakanlığı ile burada ektiğiniz bütün ürünlerin girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Sizlere alım garantisi vereceğiz. İnanıyorum ki eskiden 1 lira kazanırken şimdi çok daha rahat bir şekilde daha fazla para kazanacaksınız. Biz artık sizlerle beraberiz. Bu köy artık bizim köyümüz."

Fakıbaba, daha sonra Turhal ilçesinde Tokat, Turhal ve Pazar belediyelerinin ortaklaşa yaptırdığı TOPEKTAŞ Et Entegre Tesisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Tokat'a geçen Bakan Fakıbaba, şehit aileleri onuruna verilen yemeğin ardından bir otelde düzenlenen Tokat tarım değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, Türkiye'nin çok zor süreçlerden geçtiğini ifade etti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan Bakan Fakıbaba, sözlerine şöyle devam etti:

"15 Temmuz'a bakın, nerelerden nerelere geldik. Neredeyse ülke dağılıyordu, gidiyorduk, parçalanıyorduk. Ama önce Allah'ın sayesinde sonra sizlerin sayesinde biz tankların karşısına çıkabildik. Onun için bu gücümüz ve kuvvetimiz var. Bu gücü ve kuvveti boşa harcamamamız lazım. Çok çalışmamız lazım. Torunlarımız için, geleceğimiz için günde en az 15 saat hepimizin çalışması lazım. El ele vereceğiz. Bu cennet vatanı gerçekten yaşanabilecek mükemmel bir hale getireceğiz."

Bakan Fakıbaba'nın konuşmasının ardından toplantı basına kapalı devam etti.