Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Gaziantep'te
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Gaziantep'teki temasları kapsamında Kadooğlu Yağ Sanayi Fabrikası'nı ziyaret etti.
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, Gaziantep'teki temasları kapsamında Kadooğlu Yağ Sanayi Fabrikası'nı ziyaret etti.
Bakan Fakıbaba, beraberindekilerle fabrikada incelemelerde bulundu.
Kadooğlu Yağ Sanayi Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu, Fakıbaba'ya fabrikayı gezdirerek faaliyetleri hakkında bilgilendirdi.
Gaziantep'in sanayide başarılı bir kent olduğuna dikkati çeken Fakıbaba, kentteki misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarete, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Vali Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve iş adamları da katıldı.