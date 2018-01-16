Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba Açıklaması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, ABD'nin PYD/PKK'yı ordulaştırma çabasına ilişkin, "Bize göz dikenler şimdi belli. Bakın orada bayraklar sallanıyor. İstediğiniz kadar sallayın, o bayrakları sizin başınıza geçireceğiz. Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek." dedi.

Fakıbaba, Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesince çiftçilere 3 bin 500 ton küçükbaş hayvan yemi dağıtımı nedeniyle düzenlenen törende, belediyelerin artık yol, kaldırım, park ve bahçe yapımından çok, insanların refah seviyelerini artırmak, geliştirmek için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin her zamankinden daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu ifade eden Fakıbaba, "Bakın etrafımıza, ne tuzaklar kuruluyor. İşte bu Antep ruhunun bütün Türkiye'de olduğunu ben şahsen inanıyorum. Bize göz dikenler şimdi belli. Bakın orada bayraklar sallanıyor. İstediğiniz kadar sallayın, o bayrakları sizin başınıza geçireceğiz. Allah'ın izniyle bu birlik ve beraberliğimiz devam edecek. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz devam ettiği müddetçe bu hainlerin nasıl kaçacaklarını, bayraklarını da alamayacaklarını onlar görecekler." diye konuştu.

"Buradan da kaçacaksınız, sizi, biz kaçıracağız"

Fakıbaba, halkın hizmetkarı olduklarını, halk için var olduklarını dile getirerek, "Bakanlığımızın 15 milyar lira desteklemesi var. Bunun 8 milyar lirasını tarıma, 4 milyar lirasını hayvancılığa, 3 milyar lirasını köysel dönüşüme veriyoruz. Köyde yaşamı inşallah daha fazla geliştireceğiz. Köylü halkın efendisidir. Köylü üretmediği zaman biz açız. Üreten insanın elini öperiz biz. Üreten insan bizim için çok önemlidir. Bu anlamda desteklemelerimiz devam edecek. Allah'ın izniyle de kuruşu kuruşuna yerine gidecek." ifadelerini kullandı.

Ziraat Bankası ile çalışma yaptıklarına dikkati çeken Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Et ithalatını önleyeceğiz. Ziraat Bankası ile arkadaşlarımız görüşüyorlar. Özellikle hayvancılıkla ilgilenen küçük, orta ve büyük işletmelere gerekli destekleri vereceğiz. Her büyükbaş hayvan kesimine 250 lira veriyoruz. Buzağılara 750 liraya kadar destek veriyoruz. Küçükbaş hayvanlara 25 lira veriyoruz. İnşallah bu desteklerimiz devam edecek. Çünkü bu para sizin paranız. Bu para ananızın sütü gibi helaldir size. Siz üreteceksiniz, biz destekleyeceğiz. Bu birlik beraberlik sayesinde göreceksiniz, sınırlarımızda yeni ordular kuran insanlar kaçıp gidecekler. Siz çok yerlerden kaçtınız. Sizin kaçtığınız ülkeleri biz biliyoruz. Söyletmeyin beni. Kaçtınız, bıraktınız gittiniz. Onun için buradan da kaçacaksınız, sizi, biz kaçıracağız Allah'ın izniyle. Birlik ve beraberliğimiz inşallah devam edecek."

Konuşmaların ardından, ilçede hayvancılık yapan üreticilere küçükbaş hayvan yemi dağıtıldı.