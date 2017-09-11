Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın karşılanması Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çiçek takdimi Tarım Kuruluşları personeli ile buluşma MANİSA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere...
- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın karşılanması
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çiçek takdimi
Tarım Kuruluşları personeli ile buluşma
MANİSA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya geldi. Manisa'da bir otelde düzenlenen Tarım Kuruluşları personeli ile buluşan Bakan Fakıbaba basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.