Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın karşılanması

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya çiçek takdimi

Tarım Kuruluşları personeli ile buluşma

MANİSA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Manisa'ya geldi. Manisa'da bir otelde düzenlenen Tarım Kuruluşları personeli ile buluşan Bakan Fakıbaba basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.