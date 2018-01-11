Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kılıçdaroğlu'nun Fransa'dan Et İthalatına...

IHAAW113353-SIY/11-01-2018

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kılıçdaroğlu'nun Fransa'dan et ithalatına ilişkin Müslüman olmayan ülke eleştirilerine ilişkin, "Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır bunların kuralları vardır. Kılıçdaroğlu'nun tarım konusunda biraz daha çalışması lazım" dedi. 11.01.2018 11: 33: 53 TSI

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