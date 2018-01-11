IHAAW112919-GEN/11-01-2018

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Gaziantep, Şanlıurfa, ve Diyarbakır'da kuraklık gelmese bile gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Buralarda ürün değişikliğine geçebiliriz. Su imkanlarını çok iyi değerlendirmemiz lazım" dedi. 11.01.2018 11: 29: 19 TSI

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