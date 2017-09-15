IHAAW113451-EKO/15-09-2017



- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Geleneksel balıkçılık yöntemleri ile avcılık yapan küçük ölçekli balıkçılar da destekleme kapsamına alındı" dedi. 15.09.2017 11: 34: 51 TSI

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