IHAAW123628-EKO/13-09-2017



- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesiyle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe ilişkin, "Söz konusu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular 'www.tarim.gov.tr' internet adresinden 11 Aralık 2017 tarihi itibariyle sona erecektir" dedi. 13.09.2017 12: 36: 28 TSI

NNNN - ANKARA