Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Daha Önceki Etaplarda Sadece 39 İlde...

IHAAW123239-EKO/13-09-2017



- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Daha önceki etaplarda sadece 39 ilde uygulanan yenilenebilir enerji üretim tesisleri için verilen hibe desteğini bu tebliğle beraber artık 81 ile çıkardık" dedi. 13.09.2017 12: 32: 39 TSI

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