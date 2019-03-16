Gıda Tankeri Bariyerleri Aşarak Şarampole Sürüklendi
CANLI YAYIN: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Konuşuyor

Gıda Tankeri Bariyerleri Aşarak Şarampole Sürüklendi

Gıda tankeri bariyerleri aşarak şarampole sürüklendi -Tankerin boş olması nedeniyle kaza ucuz atlatıldıSAMSUN - Samsun'da bariyerleri aşarak şarampole sürüklenen 15 tonluk gıda tankerinin sürücüsü kazada burnu bile kanamadan kurtuldu.

Gıda Tankeri Bariyerleri Aşarak Şarampole Sürüklendi

Gıda tankeri bariyerleri aşarak şarampole sürüklendi
-Tankerin boş olması nedeniyle kaza ucuz atlatıldı

SAMSUN - Samsun'da bariyerleri aşarak şarampole sürüklenen 15 tonluk gıda tankerinin sürücüsü kazada burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza, Canik ilçesi Atatürk Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 01 AGT 57 plakalı gıda tankeri yağmur nedeniyle yolun kaygan olmasıyla birlikte sürücünün kontrolünü kaybetmesinin ardından bariyerleri aşarak şarampole sürüklendi. Metrelerce sürüklenen yaklaşık 15 tonluk tankerin baş kısmı gövdesinden ayrılırken sürücü ise kazadan burnu kanamadan kurtuldu.
Tankerin boş olması nedeniyle kaza ucuz atlatıldı.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.