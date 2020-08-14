Gıda takviyesine dönüşen acı kayısı çekirdeğinde seri üretim hazırlıkları tamamlandı
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Gıda takviyesine dönüşen acı kayısı çekirdeğinde seri üretim hazırlıkları tamamlandı

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü ve tıbbi biyokimya uzmanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bağışıklık sistemini güçlendiren ve gıda takviyesine dönüştürülen acı kayısı çekirdeği ekstresinde seri üretime geçmek için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

14.08.2020 15:26 | Son Güncelleme: 14.08.2020 15:31

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü ve tıbbi biyokimya uzmanı Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, bağışıklık sistemini güçlendiren ve gıda takviyesine dönüştürülen acı kayısı çekirdeği ekstresinde seri üretime geçmek için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Prof. Dr. Karabulut, AA muhabirine, üniversiteye bağlı Kayısı Ürün Geliştirme Merkezinde kayısı çekirdeğiyle ilgili katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Geçmiş yıllarda yaptıkları bilimsel çalışma sonucunda acı kayısı çekirdeğinin kansere karşı önleyici etkilerini tespit ettiklerini hatırlatan Karabulut, stres önleyici özelliğinin de bulunduğunu ifade etti.

Kayısı çekirdeği üzerinde yaklaşık 10 yıldır çalışma yaptığını aktaran Karabulut, "İlk etapta kayısı çekirdeğinin ağrı kesici etkisi üzerine araştırma yaptık. Daha sonra kayısı yağının masajla etkileri ile devam ettik. Şimdi acı kayısı çekirdeği ekstresi ürettik. Seri üretime başlamak için tüm hazırlıklarımız tamam. Kapsül haline getirdik, içerisinde herhangi bir kimyasal yok. Acı kayısı çekirdeğinin yemesi zor olduğu için gıda takviyesi olarak nasıl verebiliriz dedik, kapsül ve toz haline getirdik." diye konuştu.

Kayısı çekirdeği ekstresini gıda takviyesi olarak üniversite bünyesinde ürettiklerini anlatan Karabulut, gıda takviyesinden elde edilen gelirin üniversite vakfına bağışlanarak, öğrencilere burs olarak döndüğünü dile getirdi.

Karabulut, kayısı çekirdeğinin antioksidan özelliğinin bulunduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kahvenin içerisine konularak sıcak tüketilebilir. Bir kase yoğurda bir kaşık katılarak tüketilebilir. Salatalara, çorbalara katılabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi var. Pasta ve ekmeklerin içine katılarak, o antioksidan dediğimiz vücudun bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılabilir. Kayısı çekirdeğinden elde edilen yağın ise selülit giderici etkisi var. Aynı zamanda diz ağrıları için ağrı kesici özelliği var. Masaj yaparak kullanmalarını öneriyoruz."

Gıda takviyesine dönüşen acı kayısı çekirdeğinde seri üretim hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: AA

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