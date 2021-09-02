Gıda takviyesi ürünlerinde "Bakanlık onay kodunu arayın" önerisi
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Gıda takviyesi ürünlerinde "Bakanlık onay kodunu arayın" önerisi

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, gıda takviyesi ürünleri satın alınırken Tarım ve Orman Bakanlığının "onay kodu"nun aranmasını ve sorgulatılmasını önerdi.

Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, gıda takviyesi ürünleri satın alınırken Tarım ve Orman Bakanlığının "onay kodu"nun aranmasını ve sorgulatılmasını önerdi.

Serttaş, AA muhabirine, takviye edici gıdaların ilaç olmadığını ve dünya mevzuatında "gıda" olarak tanımlandığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının onay koduna sahip ürünlerin, gerekirse telefonla hemen sorgulatılabileceğini, böylece gıda satışı gerçekleşen her ortamdan söz konusu ürünlerin güvenle satın alınabileceğini belirten Serttaş, onay kodu sorgulamasında şüpheli bir durumla karşılaşılırsa Bakanlığın ALO 174 hattının aranarak, ihbarda bulunulabileceğinin altını çizdi.

Serttaş, gıda takviyelerinin ilaçlar gibi özel saklama koşulları gerektirmediğini belirterek, "Eczanelerin de bu ürünlerin satışına devam etmesini destekliyoruz." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının da gıda takviyesi ürünleri üzerinde çok sıkı denetimleri olduğuna dikkati çeken Serttaş, Türkiye'de bu anlamda başka ülkelerde olmayan bir onay mekanizması bulunduğunu anlattı.

Ürünlerin hem piyasaya arz edilmeden önce hem gümrük kapılarında hem de satış noktalarında Bakanlık yetkililerince denetlendiğini, ürünün içerisinde hangi bileşenden ne kadar bulunması gerektiğini belirleyen bir bilim komitesi olduğunu aktaran Serttaş, "Bu bilim komitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve alanında uzman akademisyenlerden oluşuyor. Türkiye Akdeniz diyetiyle beslenen bir ülke olduğu için Avrupa ve Amerika ile kıyasladığımızda gıda takviyelerine konulan bileşenlerin maksimum olabilecek limitleri hususunda oldukça muhafazakar. Bu nedenle ülkemizdeki makul tüketicinin bir doz aşımı problemi bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

"Müşteri gibi internetten sipariş verip kontrol ediyoruz"

Serttaş, özellikle Kovid-19 salgını sebebiyle internet satışlarının yoğunlaşmasına dikkati çekerek, "Kim, bizim ürünümüzü nerede satıyor, bunu takip ediyoruz. Sipariş verip ürünün kontrolünü sağlıyoruz." dedi.

Türkiye'deki pazar büyüklüğüne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Serttaş, 2020 rakamlarıyla gıda takviyesi pazarının 1,5 milyar lira seviyesinde gerçekleştiği bilgisini paylaştı. ABD'de bu pazarın 34,5 milyar dolar seviyesinde bulunduğuna dikkati çeken Serttaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Almanya pazarı 2 milyar avro, Fransa ise 1,6 milyar avro seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de öyle sanıldığı gibi vitamin çılgınlığı gibi bir durum yok. Pazar, henüz emekleme seviyesinde bulunuyor. Türkiye'de gıda takviyesi sektörünün, katma değeri yüksek ürün üretme potansiyeli mevcut. Bu yüzden gelecek için umut vadediyor."

Gıda takviyesi ürünlerinde 'Bakanlık onay kodunu arayın' önerisi
Gıda takviyesi ürünlerinde 'Bakanlık onay kodunu arayın' önerisi
Gıda takviyesi ürünlerinde 'Bakanlık onay kodunu arayın' önerisi
Gıda takviyesi ürünlerinde 'Bakanlık onay kodunu arayın' önerisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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