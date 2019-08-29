Gıda sektörünün nabzı WorldFood İstanbul'da atacak

29.08.2019 14:44

4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 1.000'den fazla markanın katılımıyla gerçekleşecek olan 27. Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı -WorldFood İstanbul başlıyor. Fuar'da, sektörün ekonomisi derinlemesine ele alınarak gıda ve gastronomi alanında yaşanan en yeni gelişmeler, uluslararası rekabetteki son durum ve sektöre dair veriler dört gün boyunca gerçekleşecek paneller ve konferanslar ile ele alınacak.

Geçen sene 2017 yılına göre uluslararası ziyaretçi oranında %52artış yakalayan WorldFood İstanbul,2018 yılında 29ülkeden 430katılımcı, 133ülkeden 16 bin 85 ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. Fuar 4 günde, katılımcılarına toplamda 339 milyon Euro'nunüzerinde yeni iş hacmi potansiyeli yaratma imkanı sağladı.Bu yıl ise yükselen bir grafikle 45ülkeden, 500 katılımcı ve 20 bindenfazla ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor.

Gıda sektöründe ihracatı artırmak için fuar katılımlarının büyük önem taşıdığına dikkat çekenFuar Direktörü Semi Benbanaste şunları söyledi:"Ülkemiz bu alanda eşsiz bir potansiyel taşıyor. Mutfağımıza ve gıda ürünlerimize gösterilen ilgi de bunun en büyük kanıtı. Ancak bu yıl ihracat rakamlarımız istenilen ölçüde değil. Bildiğimiz gibi, tüm dünya ekonomisini sarsan küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisi ekonomimize de yansıyor. Bu durum içeride ve dışarıda tüketim oranlarını aşağı çekiyor. Bu süreçten etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye'de ihracat artışının miktar ve değer olarak durağanlaştığını söyleyebiliriz. Maalesef 2019 yılı Ocak-Haziran Dönemi'nde gıda ürünleri ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 7,65 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat miktar ve değer olarak gerilemiştir. Aynı dönemde bitkisel ürünler ihracatı yüzde 6,0 düşerek 3,15 milyar dolara inmiştir. Bitkisel ürünleri oluşturan sebzeler, meyveler, yağlı tohumlar ve mamulleri, hububat ve unlu mamullerin tamamında ihracat düşmüştür. Olumsuz görünen tabloyu lehimize çevirebilmek için kadim mutfağımızı zenginleştiren özgün ve çeşitli tarım ürünlerimizin; entegre bir üretim, saklama, ambalajlama ve ihracat süreci sonucunda ihraç edilmesi oldukça önemli."

Dört gün boyunca Fuar'la eş zamanlı gerçekleşecek etkinlik programında konferanslar, katılımcı sunumları, şef şovları, yarışmalar ve tadım şovları ile sektörün üst düzey karar vericileri, departman direktörleri, ünlü şefler ve teknoloji uzmanları bir araya gelecek. Gıda ve içecek sektöründe faaliyet gösteren üretici, toptancı, perakendeci ve ithalatçı sektör profesyonelleri yanında, lojistik çözümler ve sağlık ürünleri kategorisinden de önemli isimler programda yer alacak. WorldFood İstanbul katılımcıları, 2020 yol haritalarını çizmek, yeni satış stratejileri oluşturmak ve müşterilerinin memnuniyetini üst düzeye çıkaracak yöntemler belirlemek konusunda yardımcı olacak pek çok güncel bilgiye erişecekler.

Fuar'da gerçekleşecek konferans ve panellerin konuları şöyle:

- Gıda Sektörünün 2020 Gündemi

- Gıda Ekonomisi, İhracat ve İthalat

- HoReCa Satın Almasında Doğru Bilinen Yanlışlar

- Hızlı Tüketim Sektörüne Dair Gelişmeler

- Değişen Tüketici Davranışlarına Ayak Uydurmak için Çözümler

- Yeni Gıda Alternatifleri ve Teknolojileri

- Tarımda Güvenilirlik, Ulaşılabilirlik, Sürdürülebilirlik

- Gıdada Sıfır Atık ve Doğal Döngüyü Sağlayarak Karı Artırmak

Konferans Programında yer alacak konuşmacılardan bazıları ise T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Başkanı ve Simit Sarayı Onursal Kurucu Başkanı Haluk Okutur, Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, Gazeteci, Haber Spikeri, TV Program Sunucusu Didem Arslan Yılmaz, d.ream(Doğuş Restaurant Entertainment and Management)Tedarik Zinciri ve Satınalma DirektörüVolkan Yazar,Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) Kurucu Başkanı Serhan Süzer, Marsap Başkan Yardımcısı İlyas Akça, Dilek Pastaneleri Satın Alma Müdürü Ece Altunyurt, Şef ve Yazar Haldun Tüzel, Blogger Aydan Terzi, Executive Şef Ayvaz Akbacak, Yazar, Blogger Birgül Erdoğan, Güvenilir Ürün Platformu Genel Başkanı Celal Toprak, Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe, Şef Umut Karakuş, Tarım ve Orman BakanlığıGıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü,Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı'ndanGıda Yüksek MühendisiEmel Molla, World Gourmet Society Kurucu BaşkanıMatthias Baur.

Kaynak: Bültenler