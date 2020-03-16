SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den - Ekonomi
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Türkiye Sinai Kalkınma Bankası, Altınmarka, Türkiye, Ekonomi

Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye'de doğal gaz dağıtım sektöründe ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirmesinin ardından yine bir ilke imza atarak gıda sektöründe ilk kira sertifikası ihracını da başarıyla gerçekleştirdi.

16.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:40
Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye'de doğal gaz dağıtım sektöründe ilk kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirmesinin ardından yine bir ilke imza atarak gıda sektöründe ilk kira sertifikası ihracını da başarıyla gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, TSKB aracılığında gerçekleşen ihraçla Altınmarka Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 75 milyon TL tutarında kaynak sağlandı.

2 yıl vadeli, 3 ayda bir dönemsel getiri ödemeli, değişken getirili olmak üzere nitelikli yatırımcılara yapılan ihraç, TSKB'nin de ikinci kira sertifikası ihracı oldu.

TSKB Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür Onur Aksoy, 11 Mart tarihli ihraca ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Aracılık ettiğimiz gıda sektöründeki ilk kira sertifikası ihracıyla müşterimiz Altınmarka Gıda'ya sermaye piyasaları üzerinden uzun vadeli kaynak sağlamış olduk. Herkesin daha çok Kahve Dünyası markası ile tanıdığı, Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Altınmarka Gıda'yı sermaye piyasaları ile tanıştırmış olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Sermaye piyasalarına yeni şirketler kazandırma yönündeki çalışmalarımızı da hızla sürdürüyoruz."

1992 yılında İstanbul'da Altınkılıç ailesi tarafından kurulmuş olan Altınmarka Grubu, kahve, kakao ve çikolata ürünleri üretimi ve satışı alanlarında faaliyet gösteriyor.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi Ekonomi
Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Ekonomi
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti Ekonomi
Herkes çekirge istilasını konuşurken karıncalar da harekete geçti
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti Ekonomi
Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kameralar tesadüfen kaydetti
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Ekonomi
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Ankara ve Konya'dan sonra bir ilimizde daha 'umre' karantinası Ekonomi
Ankara ve Konya'dan sonra bir ilimizde daha "umre" karantinası
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
'Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor' iddialarına yalanlama geldi
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Samsun'da dalgalanan Türkiye'nin en büyük bayrağında selfie yoğunluğu yaşanıyor
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
Seyircisiz oynanan derbide G.Saray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı
Şüpheliler, darp ettikleri polis memurunu hastanenin önüne bırakıp kaçtı
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hülya Avşar Muhterem Nur Acun Ilıcalı Defne Samyeli
Spor Adem Büyük Okan Buruk Bülent Uygun Berkay Şahin Emre Belözoğlu
Daha Fazla Derbi Beşiktaş Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Gıda sektörünün ilk kira sertifikası ihracı TSKB'den - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 13:14:16. #1.14#