Gıda Sektöründe İhracat Hamlesi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), gıda sektöründe ihracat hamlesini yeni bir alım heyeti ile sürdürüyor. Gıda Ur-Ge projesi kapsamında daha önce 3 ayrı alım heyetine imza atan BTSO, 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında 33 ülkeden 160 iş insanını Bursalı firmalarla buluşturarak, gıda sektörünün ihracatını artırmayı hedefliyor.

BTSO liderliğinde gıda sektörü temsilcileri, 'Bursa Food Point' kurumsal kimliği adı altında ihracatını güçlendirmeye devam ediyor. Ticaret Bakanlığı ve BTSO destekleriyle düzenlenen Gıda Ur-Ge Projesi kapsamında yurt dışı pazarlama, alım heyeti, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirerek ihracat yolunda önemli gelişmeler kat eden firma temsilcileri, yeni bir alım heyeti organizasyonuna odaklandı.

BTSO, son 2 yılda 3 ayrı alım heyeti organizasyonuna imza atarak Bursalı gıda üreticilerini 40'a yakın ülkeden 500 yabancı alıcıyla bir araya getirmenin yanı sıra 2 bin 500'e yakın iş görüşmesinin de gerçekleştirilmesini sağladı. Şimdi de Gıda Ur-Ge Projesi üyeleri 4. alım heyeti için Kasım sonunu bekliyor. 27 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Merinos AKKM'de düzenlenecek olan alım heyeti organizasyonu ile Bursalı firmalar ürünlerini yabancı alıcılara tanıtacak. Firmalar ayrıca yabancı konuklara üretim tesisleri ve fabrikalarını da gezdirecek.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur, oda olarak Ur-Ge projeleri ile firmaların ihracat potansiyelini ve rekabetçiliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Onur, 14 ayrı Ur-Ge projesi ile Türkiye'nin en fazla Ur-Ge projesi yürüten kurumlarından birisi olan BTSO'nun özellikle gıda sektörünün ihracatını artırmaya yönelik önemli projelere imza attığını dile getirdi. Gıda sektöründeki üretim tecrübesiyle bir marka olan Bursa'nın bu başarısını dış ticarete yansıtmasını istediklerini kaydeden Onur, "BTSO olarak sektörlerimizin ihracat odaklı büyümesini istiyoruz. Ur-Ge Projelerimiz firmalarımıza yeni ufuklar kazandırıyor. Küresel Fuar Acentesi ve Ticari Safari Projesi'nin yanı sıra Ur-Ge projelerimizle şirketlerimizin ihracat odaklı büyüme yolculuğunda yanında olmayı sürdüreceğiz. Bursalı firmalarımızın üretim ve ihracat kabiliyetlerindeki artış, ülkemizin ekonomik parametrelerine olumlu yansımaya devam edecektir" dedi. - BURSA