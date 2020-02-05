Gıda sektöründe dev iş birliği

05.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 05.02.2020 14:10

Fuarcılık sektörü kuruluşlarından CNR Holding, Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER) ile CNR Food İstanbul Fuarı özelinde iş birliği protokolüne imza attı.



CNR Holding'ten yapılan açıklamada, CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, TÜGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Manav ve PAKDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Aral'ın katılımı ile imzalanan protokolün, gıda sektörünü CNR Expo çatısı altında buluşturacağı ve CNR Food İstanbul'u dünyanın en büyük gıda fuarından biri haline getireceği vurgulandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem, yeni iş birliğinin daha güçlü bir fuar anlamına geldiğini belirterek şunları kaydetti:



"Sektöre yön veren TÜGİDER ve PAKDER gıda fuarı için CNR Expo çatısı altında buluştu. Yaptığımız anlaşma kapsamında her iki derneğimiz de 2-5 Eylül 2020 tarihinde yapılacak CNR Food İstanbul-Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarımızda bizimle birlikte olacak. Türkiye'de gıda fuarının tek çatı altında bulunma zamanı çoktan gelmişti. Gıda sektöründe gerçekleştirdiğimiz dev iş birliği sektöre ve ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Kuruldukları günden bu yana bin 500'ün üzerinde fuar düzenlediklerini ve bu fuarlarda 150 bini aşkın firmayı 30 milyonu aşan alıcı grubuyla buluşturduklarını da açıklayan Ceyda Erem, "Yakaladığımız bu başarıda CNR Food İstanbul'un rolü oldukça büyük. Yeni dönemde hem Business Intelligence Agency-BIA (Global Pazar İstihbarat Sistemi) big data yönetim sitemini hem de yapay zeka destekli Data Yönetim Sistemi'ni daha etkin kullanarak, fuarımızın başarısını bir üst seviyeye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

PAKDER Başkanı İsmet Aral ise geleceği CNR'da gördüklerini ifade ederek, "Yeniden burada olduğumuz için çok mutluyuz. Gıda sektörünü tek çatı altında toplamalıyız ve bu çatı kesinlikle CNR Expo olmalı." değerlendirmesinde bulundu.



TÜGİDER Başkanı Mustafa Manav da, "CNR Food İstanbul hiç uzak olmayan bir gelecekte dünyanın en büyük fuarları arasında yerini alacaktır. Bu iş birliği ile bunun için büyük bir adım atılmış oldu." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA