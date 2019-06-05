Gıda sektöründe büyük işbirliği

Yıllık 5 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracatıyla Türkiye lideri olan Ege Bölgesi, üniversite ile ihracatçılar arasında işbirliğinin gelişimi için Bilim, Teknoloji ve Ekonomi Kurulunu hayata geçirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde bulunan 7 tarım birliği temsilcileriyle Ege Bölgesi'ndeki üniversitelerin ziraat ve gıda mühendisliği öğretim üyeleri ve araştırma enstitülerinin uzmanları, tarım-ihracatçı işbirliğini arttırmak için Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde çalışmalarına başladı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, EİB Bilim, Teknoloji ve Ekonomi Kurulu'nda EİB bünyesindeki tarımla ilgili sektörlerin üretiminden kaynaklanan ürünün verimi, kalitesi, gıda güvenliği (pestisit, mikotoksin, diğer bulaşanlar vb.) gibi sorunların ele alınıp ortak çalışmalar yapılacağını, tarım ürünlerinin sorunlarının hızlı ve etkili çözümü için sanayi-üniversite işbirliğinin daha da güçlendirilerek sonuç odaklı projeler yürüteceklerini kaydetti. Ege İhracatçı Birliklerinin Türkiye genelinde gıda sektöründe yenilikçi fikirlerin sanayiye kazandırılması amacıyla uzun yıllar başarıyla yürüttüğü "Gıda Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliği sırasında üniversiteler ile yoğun bir işbirliği içinde olduğunu belirten Celep, "Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar yaklaşık 2 milyar kişi artacak olması ve bugünkü gıda üretimini yüzde 70 arttırma ihtiyacı üniversite-sanayi işbirliğini zorunlu kılıyor. Üniversite-sanayi işbirliğimizi geliştirerek, Ar-Ge ve inovasyon olanaklarıyla katma değerli ürünler elde ederek ihracatın arttırılması için üniversitenin bilgi birikimi ile sanayinin üretim deneyimini buluşturacağız. Arzu ettiğimiz noktada olmayan sanayi-üniversite birlikteliğini maksimize edeceğiz. Bu sayede Türkiye'nin 2023 yılı için ortaya koyduğu 40 milyar dolar gıda ürünleri ihracat hedefine de daha kolay ulaşacağız" şeklinde konuştu.

AB, İsrail ve ABD model alınacak

Tarımsal ihraç sektörlerinin üniversite ve araştırma kurumları ile ilişkilerinin arzu edilenin çok gerisinde olduğunu söyleyen Celep, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçmişte uzun elyaflı pamuk üretimi konusunda çalışmalar yapılmış, günümüzde ise incir-üzüm-kayısı gibi ürünlerde çalışmalarımız devam ediyor. AB, İsrail ve ABD'de olduğu gibi ülkemizde de üniversite-sanayi işbirliğinin tam anlamıyla sağlanması halinde sektör temsilcilerimizin herhangi bir ürünle ilgili araştırma taleplerini ilgili üniversite, fakülte, bölüm veya araştırma enstitüsüne sunabilmesi için uygun ortam ve platformlar oluşacak. Ülkemiz ve bölgemiz tarım ve gıda ihracatının ürün, ambalaj, işleme şekli olarak çeşitlendirilerek artışına önemli katkı yapacak."

Sanayi-üniversite işbirliğinden azami verim almak için İzmir Üniversiteler Platformu ile ortak çalışma zemini arayacaklarını dile getiren Celep, sektörlerin ve sektör mensubu firmaların İzmir'deki ilgili üniversitelere bağlı birimlerde araştırılmasını istedikleri konuların iletilmesi için tercihen İzmir'deki 4 üniversiteye bağlı teknoparklardan birisinde bir şirket veya benzeri bir yapı kurulması ile ilgili çalışma başlattıklarını, öncelikle mevcut 4 teknoparkın sağladıkları imkan ve desteklerin belirlenmesi için komiteden belirlenecek 5-6 kişilik bir grupla birlikte hepsinin ziyaret edileceğini kaydetti. Celep, uzun dönemde işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların ise Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, İZKA, Araştırma Enstitüleri olacağını sözlerine ekledi. - İZMİR

Kaynak: İHA