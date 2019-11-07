Gıda sektörü Mersin Fooddays'te buluştu

07.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:22

Mersin Fooddays, düzenlenen törenle açıldı. 10 Kasım Pazar günü sona erecek fuarda, 100'ün üzerinde yerli ve yabancı markanın 10 bini aşkın ürünü sergileniyor.



CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezinde düzenlenen 9. Mersin Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarının açılışı Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ile oda ve STK başkanlarının katılımıyla yapıldı. Aralarında Orta Doğu, Güney Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu, KKTC, Doğu Avrupa ve Arap ülkelerinin de olduğu sektör temsilcilerini ağırlayan fuarda B2B iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek.



"Gıda teknolojilerine gerekli yatırımı yapmalıyız"



Fuarın açılışında konuşan Vali Su, Mersin'in tarım sektörü ve gıda alanında ÇOK önemli potansiyele sahip olduğunu ifade ederek, "Limon, muz, çilek, keçiboynuzu, erik ve yenidünya üretiminde Türkiye birincisiyiz. Bunların dışında 8 kalem üründe ise Türkiye ikincisiyiz. 200 bin dönüm kapalı sera alanımız var" dedi.



Gıda teknolojilerinde gereken adımların atılmasıyla Türkiye'de ve dünyada önde oldukları birçok ürüne hak ettiği değerin verilmiş olacağını belirten Su, "Bu teknolojilerle birlikte ürünlerimizi daha iyi sunup, çok iyi sergilememiz lazım. Fuarlar ürünlerimizi en iyi tanıttığımız alanlardır. Dünyada artık ticaretin kalbi fuarlarda atıyor. Gıda, turizm, mobilya, tarım ve teknoloji gibi her sektörde fuarlar yapılıyor. Fuarlar alıcı ile satıcıyı, üretici ile tüketiciyi buluşturan mekanlardır. Fuarlarda sektörlerinizdeki gelişmeleri yakından görüp, B2B görüşmeleri sayesinde dünya ile ilişki kurup, ticaretinizi geliştirebiliyorsunuz. O yüzden biz fuarları çok önemsiyoruz. Bu sayede hem ilimizi tanıtmış hem ürünlerimizi tanıtmış hem de yurtdışından gelen sektör profesyonelleri ile iş ilişkileri kurmuş oluyoruz" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de Mersin'in önemli bir tarımsal üretim havzasına sahip olduğuna işaret ederek, "Ama bunlar sofraya ulaşana kadar ürünlerin üzerine değer katacak çalışmalar yapmalıyız. Burada önemli olan tarımsal ürününüzün 1 liralık değerini 10 dolara çıkarabilmektir. Dünyada bunu başarabilenler kazanıyor. Ülke olarak gerekli yeterliliğe sahibiz, ama bir yandan üretimlerimizi yaparken, diğer yandan ise tarladan çatalın ucuna kadarki süreci teknolojilerle yönetmeliyiz" şeklinde konuştu.



MTSO Başkanı Kızıltan ise fuarların kent ekonomisi adına önemine dikkat çekerek, "Mersin güçlü bir şehir. Türkiye'de de güçlü, dünyada da güçleniyor, tanınıyor. Bu fuara katılan firmalarımızı kutluyorum. Tarım, Mersin'in güçlü sektörlerinden birisi. Türkiye'de tarım makineleri konusunda birçok ilk Mersin'de yaşanıyor. Sulama teknolojileri, seracılık, paketleme konularında Mersin'de her zaman ilkler yaşanmıştır. Gıda makineleri üzerine güçlü şirketlerimiz var. Ben Mersin'e güveniyorum. Devletimiz de arkamızda, belediyemiz de yanımızda. Hepimizi güzel günler bekliyor" ifadelerini kullandı.



Fuar hakkında bilgi veren CNR Holding İletişim Direktörü Reha Tartıcı da "Mersin ekonomisi, geldiği nokta itibariyle Türkiye ekonomisi demektir. Bu anlamda kentin gücünü öngörerek, Mersin'de düzenlediğimiz fuar sayısını 16'ya çıkarmış bulunmaktayız. Mersinli dinamiklerin destekleriyle önümüzdeki dönemde de ülke ekonomisine katkılarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA