Gıda sektörü firmalarına etiketleme brifingi

03.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:07

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında, 1 Ocak 2020 itibariyle zorunlu hale girecek Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında seminer düzenlendi.