Haberler » Ekonomi » Gıda sektörü firmalarına etiketleme brifingi - Ekonomi

Gıda sektörü firmalarına etiketleme brifingi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında, 1 Ocak 2020 itibariyle zorunlu hale girecek Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında seminer düzenlendi.

03.12.2019 15:07 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:07
Gıda sektörü firmalarına etiketleme brifingi

(BTSO) Akademi Projesi kapsamında, 1 Ocak 2020 itibariyle zorunlu hale girecek Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği hakkında seminer düzenlendi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler