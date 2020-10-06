Gıda sektörü, dijital fuar The Fource'da buluşacak

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından organize edilen gıda sektörünün dijital fuarı The Fource, 23-27 Kasım'da sanal ortamda sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından organize edilen gıda sektörünün dijital fuarı The Fource, 23-27 Kasım'da sanal ortamda sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi desteğiyle düzenlenecek fuarın tanıtımı için video konferans yöntemiyle toplantı düzenlendi.

EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, yaptığı konuşmada, salgın süreciyle sekteye uğrayan ticari girişimleri çağın sağladığı imkanlarla canlandırmak amacıyla sanal fuarlara ağırlık verdiklerini belirtti.

Dijitalleşme sürecinde en hızlı pozisyon alan ihracatçı birliği olduklarını, 1-4 Haziran'da Türkiye'nin ilk sanal fuarı Shoedex2020 Ayakkabı ve Saraciye Fuarı'nı düzenlediklerini anımsatan Eskinazi, "Bu sefer gıda sektöründe Türkiye'nin ilk sanal fuarı The Fource için çalışmalarımızı başlattık. Fuar, dünyadaki değişimin hızına paralel olarak sektörün değişen ihtiyaçlarına en iyi biçimde hizmet verebilecek güçlü bir platform olacak." dedi.

"Anadolu" temasıyla düzenlenecek

EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise ilk sanal gıda fuarının temasını Anadolu olarak seçtiklerini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Ülkemizin kültürel açıdan eşsiz, verimli topraklara sahip 7 bölgesinden gelen değerli ham maddeleri, farklı lezzetleri ve katma değerli ürünleri, ABD, Çin, Almanya, İngiltere, Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyadan üreticiler, alıcılar, distribütörler, perakendeciler, şefler, restoran ve otel zincirleri, kısacası gıda habitatında yer alan tüm oyunculara sunacağız."

Toplantıda, EİB çatısı altındaki gıda sektörü ihracatçı birlikleri başkanları da değerlendirmede bulunarak salgın sürecinde tarım ve gıda ürünleri ihracatındaki artışlara ve dijital fuarın sunacağı yeni fırsatlara dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer