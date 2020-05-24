Gıda sektörü çalışanlarına "teşekkür ikramiyesi"
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Gıda sektörü çalışanlarına "teşekkür ikramiyesi"

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde gıda sektöründe mesai mefhumu gözetmeden üretime devam eden çalışanlarına "teşekkür ikramiyesi" ödeyen şirketlerin örnek olması gerektiğini belirtti.

Gıda sektörü çalışanlarına
24.05.2020 10:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:43

Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde gıda sektöründe mesai mefhumu gözetmeden üretime devam eden çalışanlarına "teşekkür ikramiyesi" ödeyen şirketlerin örnek olması gerektiğini belirtti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, gıda sektörünün Türkiye için en zorlu şartlarda bile çalışmayı ve üretmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

İşçi-işveren demeden ortak hareket edilmesi gereken bir süreçten geçildiğine işaret eden Şahin, salgın sürecinin ilk gününden bu yana örgütlü oldukları iş yerleriyle mücadele verdiklerini bildirdi.

Bugünleri hep birlikte, ortak akılla aşacaklarına inandıklarını kaydeden Şahin, "Sosyal taraflar olarak, çalışana ve işletmelere ortak fayda sağlayan tüm uygulamaların sonuna kadar destekçisi olduk. Olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şahin, 82 milyon insan için üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Salgın sürecinde en kritik sektörün gıda olduğuna dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Marketlerimizde her zaman gıda bulunması, en az hastanelerimizin olması kadar önemli bir meseledir. Yaşadığımız bu zor dönemde gıda üreticileri ve çalışanları büyük kahramanlardır. Biz evlerimizde otururken onlar fabrikalarda üretime devam etti. Artan talebi karşılamak için tüm tedbirlerle birlikte çalışmayı sürdüren bu insanlar, mücadelenin en ön saflarında yer aldı."

"Teşekkür ikramiyesi"

Şahin, gıda emekçilerinin fedakarlıklarının maddiyatla ölçülemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte çalışanların hem maddi hem manevi desteklenmesi hayati önem taşıyor. İşverenlerimizle yaptığımız görüşmeler sonucu çalışanlarımıza teşekkür ödemesi yapılmasını kararlaştırdık. Bu vesileyle mesai mefhumu gözetmeden üretime devam eden üyelerimizin bu özverili çalışmalarını ödüllendirmek adına büyük duyarlılık göstererek, her birine teşekkür ikramiyesi ödeyen şirketlerin yöneticilerine sendikamız, üyelerimiz ve yönetim kurulumuz adına gönülden teşekkür ediyoruz. Bu anlayışın tüm sektörlere örnek olmasını dileriz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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