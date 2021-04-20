Gıda sektörü aşı istiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gıda sektörü aşı istiyor

Gıda sektörü aşı istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de gıda sektörü üreticileri öncelikli aşı sırası talebinde bulunurken, sektör temsilcileri yaptıkları değerlendirmede aşı önceliğinin, sağlıklı gıdaya ulaşmada ve üretimde güvence olacağının altını çizdi.

Eskişehir'de gıda sektörü üreticileri öncelikli aşı sırası talebinde bulunurken, sektör temsilcileri yaptıkları değerlendirmede aşı önceliğinin, sağlıklı gıdaya ulaşmada ve üretimde güvence olacağının altını çizdi.

Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve Gıda Sektörü Meslek Komitesi Üyesi Güven Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Eskişehir'deki gıda üreticilerinin yanı sıra ESO Meslek Komitesi'nin de aşı önceliğine yönelik karar aldığını belirtti. Pandeminin başladığı günden bugüne gıda üretiminin durmadığını vurgulayan Erdoğan, "Sağlıklı yaşayabilmenin temelinde yeterli ve sağlıklı gıda yatıyor. Bu gıdaları üretenlerin sağlıklı olması ve sağlığının korunmasının, gıda üretiminin temel unsuru olduğunu ortadadır" dedi.

"Gıda sektörü çalışanları acilen koruma altına alınmalı"

En temel ihtiyaç olan gıdanın ham madde tedarikinden üretimine, lojistiğinden perakendesine kadar çalışanların korona virüse karşı acilen koruma altına alınması gerektiğinin altını çizen Güven Erdoğan, "Pandemi dönemi özellikle gıda arzının kesintisiz karşılanmasının önemini ortaya koymuştur. Bu dönemde temel gıda maddeleri başta olmak üzere kesintisiz üretim ve tedarikinin hayati olduğu sürekli dile getirilmektedir. Korona virüs ile mücadele kapsamında aşı uygulamalarında gıda üretiminde yer alanlar 2. aşamada A8 grubu arasında sayılmıştır. Sürecin kesintiye uğramaması ve artarak sürdürülmesi için aşılanma bir an önce başlamalıdır" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Noter kaçta açılıyor? Noter kaça kadar açık? 2021 noterler kaçta kapanıyor? 2021 noter çalışma saatleri
Noter kaçta açılıyor? Noter kaça kadar açık? 2021 noterler kaçta kapanıyor? 2021 noter çalışma saatleri
Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
Son Dakika: Bu kez listede İstanbul yok! İşte vaka sayısı en çok artan ve azalan iller
Berberler kapalı mı? Kuaförler, berberler kaça kadar açık?
Berberler kapalı mı? Kuaförler, berberler kaça kadar açık?

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Turgut Özal Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Gündeş Burcu Biricik Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Gıda sektörü aşı istiyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:47:45. #1.14#

title