Gıda satan iş yerlerinin 6 saatlik mesaisi başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gıda satan iş yerlerinin 6 saatlik mesaisi başladı

Gıda satan iş yerlerinin 6 saatlik mesaisi başladı Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde market ve manav gibi gıda ürünleri satan iş yerleri saat 10.00 itibariyle hizmet vermeye başladı.

Gıda satan iş yerlerinin 6 saatlik mesaisi başladı
18.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:24

Gıda satan iş yerlerinin 6 saatlik mesaisi başladı

İSTANBUL - Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde market ve manav gibi gıda ürünleri satan iş yerleri saat 10.00 itibariyle hizmet vermeye başladı. Kapsam dahilindeki işyerleri 16.00'ya kadar 6 saat süreyle hizmet verecek.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, üçüncü günde de sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın kısıtlama kapsamında aldığı karar doğrultusunda market ve manav gibi gıda ürünleri satan iş yerleri bugün saat 10.00 itibariyle mesaiye başladı. Kısıtlamanın ilk iki günü kapalı olan gıda ürünleri satan iş yerleri, bugün ve yarın sabah 10.00'da açtıkları işy erlerini 16.00'ya kadar açık tutabilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde iş yerini açan manav Mazhar Gencer, "İki gündür kapalıydık daha yeni açıyoruz. Şimdi de tezgahlarımızı yerleştiriyoruz. Yaklaşık yarım saat sonra da hareketlilik başlar. Saat 16.00'da da kapatıp evimize gideceğiz. Devletin aldığı karara uymak durumundayız. Olağanüstü bir durum var her yer kısıtlanıyor biz de kısıtlamak zorundayız. Yarında aynı şekilde açık olacağız. Diğer günlerde zaten kısıtlama yok normal günlerdeki gibi olacak.

İrfan Elmacı, "Saat 10.00'da açılışımız var. Öğleden sonra 16.00 gibi kapanış yapacağız. Bu saatler arasında hizmet vereceğiz. Şimdi ürünlerimiz geldi, dizmeye başlıyoruz birazdan da satışlarımız tamamen başlayacak" dedi.

Kapsam dahilinde bulunan iş yerleri bugün ve yarın 10.00-16.00 saatleri arasında 6 saat süreyle hizmet verecek.

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle bakılıyor Haber
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor: Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağına kesin gözüyle...
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi Haber
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı Haber
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Sessizliğe bürünen 'kıyamet köyü' koronavirüs sonrasına hazırlanıyor Haber
Sessizliğe bürünen "kıyamet köyü" koronavirüs sonrasına hazırlanıyor
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Kudüs'ü İsrail'in başkenti gösteren A Haber'e tepki yağıyor! Kanaldan özür mesajı geldi
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Türkiye'de sadece Samsun'da yetişen Nebiyan fasulyesi pazara inmeden tarlada satılıyor
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği 'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' sözleri gündem oldu
Hande Ataizi'nin 1 ay önce söylediği "Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" sözleri gündem oldu
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a 'UEFA Kupası' tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
FETÖ firarisi Hakan'dan Galatasaray'a "UEFA Kupası" tehdidi: Bir gün mutlaka anlatacağım
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
Acun Ilıcalı canlı yayında müjdeyi verdi: Ersin Korkut'u teselli etmek için Mess'e benzeyen köpek alındı
'Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı' iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan dolar, 6,87'den işlem görüyor
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Oğlunun ölümüne neden olan sürücüyü, 4 yıl sonra öldüren baba tutuklandı
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Sokağa çıktığı için ceza yiyen adam: Eşimle tartıştığım için evden kaçtım
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
İstanbul'da çıkan sarkıntılık kavgasında araya girmek isteyen kadın hayatını kaybetti
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Hz. Muhammed'e ve İslamiyet'e yönelik hakaretlerde bulunan kişi gözaltına alındı
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Demet Özdemir, karantinada hiç bilmediği bir yeteneğini keşfetti: Çok iyi yer silip, süpürmek
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Rıdvan Dilmen: Ali Koç teknik direktör olarak Erol Bulut'u işaret etti
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Galatasaray'da Belhanda'nın yerine Mario Mandzukic geliyor
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Efsane golcü Tanju Çolak, yöneticilere isyan etti: Bana neden görev vermediklerini soruyorum, vatanı mı sattım?
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Otobüs firmaları uçaklarda olduğu gibi erken alınan biletleri ucuza satmak istiyor
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: 'Beni böyle kabul etti' demen çok dokundu bana
Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Süreyya Önder Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Sırrı Süreyya Önder
Magazin Neva Sinem Kobal Türkan Şoray Burcu Esmersoy
Spor Tamer Tuna Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Çocuk Kadın Antalya
Şu an buradasınız: Gıda satan iş yerlerinin 6 saatlik mesaisi başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 11:24:47. #1.14#
title